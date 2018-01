Maria Jufereva: vabandust, proua Pentus-Rosimannus

Reformierakondlane Keit Pentus-Rosimannus kirjutab sellest, kuidas venelasi integreerida. Juba jälle. Kuidas panna nad õigesti mõtlema, teha ühiskonna osaks. Ta väidab, et ta teab, mida venelased tahavad.

Vabandust, proua Pentus-Rosimannus. Mina olen venelane. Mõnes mõttes olen ma just selline, nagu te soovisite – eesti keelt küllaldaselt valdav, ka eestikeelseid kanaleid jälgiv. Ja ikka ei näe ma maailma nende silmadega, mida te mulle pähe panna soovite. Mulle tundub, et te olete eksiteel, sest te räägite asjadest, mida te ei tunne ega tunneta.

Pentus-Rosimannus räägib, et Keskerakond ei lase venelastel tippu tõusta. Olge hea, tuletage mulle nüüd meelde, mitu venelasest ministrit on Reformierakond Eesti poliitikasse toonud kõigi nende aastate jooksul? Minu teada on see number null. Kui keegi eestlastest ja venelastest inimesed koos töötama paneb, on see Keskerakond. Eks tulge ja vaadake ringi praeguses valitsuses või Tallinna linnasüsteemis.

Lõimumise asemel integratsioonirollo

Ma usuks teid rohkem, kui teil oleks laialdane toetus venelaste hulgas ja mõni positiivne saavutus lõimumise alal. Paraku on Eesti avalikkusel teada, et teie ja teie mõttekaaslaste saavutuste hulka kuuluvad Mitte-eestlaste Sihtasutuse täitmine Reformierakonna liikmetega (Laine Jänes, Tatjana Muravjova), kellel pole mingit mõju ega autoriteeti vene kogukonnas.

Teie saavutuste hulka kuulub seitsme aasta eest riikliku integratsiooniraha eest propagandafilmide tegemine, kus positiivseteks kangelasteks olid keskkonnaekspert Keit Pentus-Rosimannus, päästeekspert Mati Raidma ja filmiekspert Tiina Lokk. Kõik reformierakondlased. Ja siin see nimekiri ei lõppenud. 77 000 eurot lendas Integratsioonirollo käigus tuulde. («Oravapartei tipud said riigi toel portreefilmid» 8.11.2012, PM).

Teie meeskonnakaaslaste saavutuste hulka kuulub miljoneid neelava ETV+ kanali loomine. Kõik on kuulnud, et see on väga kasulik, aga vähesed kasutavad. Miljonid on kulunud ja nüüd te tulete ja õpetate, mida teha tuleb? Mul oleks vastukaaluks kümme nõuannet selles osas, mida teha ei tuleks.

Alustuseks, ärge kujutage ette, et tarvitseb venelasele vaid piisavalt eesti keelt õpetada ja ta muutub õigeks eestlaseks. Paneme eesti lasteaeda ja juba ta mõtlebki nagu «normaalne eestlane», umbes nagu Astrid Kannel või Keit Pentus-Rosimannus. Hakkab Putinit vihkama, seda sageli väljendama, tuleb ise ütlema, et on okupantide järeltulija ja vastab omast initsiatiivist õigesti küsimusele, kellele kuulub Krimm.

Tema maailm on ja jääb teistsuguseks. Ja kui te soovite vähegi edukalt temaga suhelda, siis parem arvestage sellega.

Ära mõnita valikuid

Teiseks, kui soovite vene elanikkonnaga kuidagi kontakti saavutada, pole vaja nende eelistusi pidevalt hukka mõista. Kui sa mõistad hukka inimese muusikamaitset, riietumismaitset ja sulle ei meeldi, mis kanaleid ta televiisorist vaatab, siis võid olla varsti üsna kindel, et ta ei soovi sinuga enam suhelda.