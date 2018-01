Mihkel Servinski ja Jaan Õmblus: palk avalikus sektoris ei ole ülalpidamistoetus

Asja iva on ju ikkagi selles, et inimene loob oma töise tegevusega ühiskonnas väärtust ja osa sellest väärtusest tuleb talle tagasi tema sissetulekuna. Tähtis pole, kust eelarvest või mil viisil vormistatuna.

Printsiibi lihtsamaks mõistmiseks toome näiteks statistikaameti. Tegemist on asutusega, kus kogutakse andmeid, mida siis süstematiseeritakse, analüüsitakse ja avaldatakse. Tegemist on konkreetselt väärtust loova protsessiga, mille järele on olemas nõudlus, mille eest makstakse raha ja mida on vaja ühiskonna toimimiseks.

Samas tuleb statistikaameti töötajate palk riigieelarvest ning Eametsa ja Järvani käsitluse järgi oleks tegemist ametitöötajate ülalpidamisega maksumaksja poolt.

Kui nüüd hüpoteetiliselt võttes liiguks statistikaamet erakätesse, kuid jätkaks tegevust samal moel (ka praegu peavad tegevustulud ületama tegevuskulutusi, tuleb tegeleda nõudlust omavate teemadega jne), kas siis sellest hetkest muutuks statistikaamet lihtsalt omandisuhte muutumise tulemusena ühiskonnas ülalpeetavast produktiivseks väärtuse loojaks?

Või kas majandusüksuse sisuline väärtuse lisamine sõltub selles, kas ta on formaalselt riiklik aktsiaselts või avalikust sektorist juriidilises mõttes lahti sidumata? Ei sõltu.

Tegelikult ei muutu, sest amet loob väärtust juba ka praegu. Analoogiliselt võiks käsitleda teisigi avaliku sektori komponente ja organisatsioone (koolid, tervishoiuasutused jms) ning üldsegi ei saaks paljude puhul väita, et tegemist on erasektori ülalpeetavatega sisulises mõttes (olgugi, et formaalselt liigub raha läbi riigieelarve).

Või toome pisut teistsuguseks näiteks sellise ettevõtte, nagu Eesti Raudtee. Tegemist on firmaga, mis on olnud nii avalikus kui ka eraomandis. Kas me saame väita, et eraomandis olles olid nad ülalpidajad ja avalikus omandis ollakse ülalpeetavad? Ei saa ju.

Või selline ettevõte nagu Tallinna Sadam. Kas on tegemist erasektori kulul eksisteeriva sotsiaalabi keskusega? Ei ole ju.

Ehk kui me räägime väärtuse loomisest ja ühiskonda panustamisest, siis ei saa me kuidagi olla nõus seisukohaga, et avalik sektor ei panusta, ei loo väärtust ja on vaid erasektori maksumaksjate (justkui avaliku sektori töötajad ei tasuks makse) ülalpidamisel.

Kas aastal 2060 me raha tänasel kujul üldse enam tunneme?

Väärtuse loomisest kõige laiemas tähenduses (mitte kitsa palga ja maksustruktuuri kontekstis) peaksime kõnelema ka juba kas või sellest asjaolust lähtuvalt, et ka Eametsa ja Järvani artiklis on käsitletud andmeridu kuni aastani 2060.

Kas keegi meist oskab tegelikult täna hinnata, millistes ühikutes ja millises vahekorras makstakse palka aastal 2060? Kas see leiab aset rahas, nagu me seda täna tunneme või hoopis mingis post-blockchain digi-energiaühikutes?

Kas tasu töise tegevuse eest on üldse palk, või mingi sotsiaalne väärtuste jaotus? Kas inimesed üldse enam tööd teevad, või kogu töine pingutus on ammu robotite kätte läinud ja meie ühiskond on hoopis mingil viisil ümber korraldatud? Väga raske on nii pika aja peale midagi ette öelda.

Mida me aga suhteliselt suure tõenäosusega nii pika perioodi kohta oskame ette öelda, on see, et kui luuakse väärtust, siis selle eest antakse ka midagi vastu (ehk siis tänases mõttes palk). Kindlasti me aga ei saa selliseid pikaajalisi ja fundamentaalsetesse kategooriatesse kalduvaid mõttearendusi käsitleda tänases kitsas avalikõiguslik versus eraõiguslik protseduuristikus, kuidas ühte või teist ametikohta formaaljuriidiliselt tasustatakse.