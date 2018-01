Jaak Madison: Reformierakonna näiline mure venelaste pärast

Loen Keit Pentus-Rosimannuse arvamuslugu Eestis elavate venelaste kohta ja nendin, et kõik esitatud väited segregatsioonist peavad paika. Tõsi ongi see, et juba lasteaiast peab laps kasvama ühiskonda sisse ja sulanduma eestlastega. See pole teab mis tuumateadus ja juba taasiseseisvumisest alates oleks pidanud seda tegema.

Fakt on ka see, et Keskerakond kasutab venekeelses inforuumis elavaid venekeelseid valijaid küüniliselt ära. Paraku pole siin aga Reformierakonna põlleke teps mitte puhtam.

Reformierakond oli 17 aastat valitsuses, nautides sellest ajast suure osa võimu ilma Keskerakonnata. Tulla nüüd haledalt kurtma, kuidas venekeelsed ei sulandu ühiskonda ja lasteaiad pole eestikeelsed, on labaselt madal. Reformierakond oleks justkui pea pealt jalgadele tõstetud enne kohalike omavalitsuse valimisi, kui hakati rääkima eestikeelsest õppest lasteaias. Kus te varem olite? Enne ei tulnud teadmisele, et parim sulandumine ühiskonda algab lastel võimalikult vara? Teadsite, ja see ongi kõige küünilisem.

Teie ridadest oli universaalminister Jürgen Ligi lausa haridus- ja teadusminister, kes oleks võinud kohe tõstata küsimuse eestikeelsetest lasteaedadest.