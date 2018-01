Maanteeameti spetsialist selgitab, millal on teeolud kõige ohtlikumad

Haardeteguri väärtus vahemikus 0,10…0,15 kujutab endast ligilähedaselt olukorda, mil on tegemist märja jääga ehk kui jäisel pinnal on vee- või lumekiht või teel on nn must (mittenähtav) jää või külmale pinnale on sadanud vihma või sajab jäävihma. Need olud on kõige ohtlikumad ja ohtlikud kõigile, olenemata sõidukist, rehvidest ja juhi sõidukogemusest.