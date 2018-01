Sirje Kiin: soovin õnne, mehed, olete välja arvutanud eesti naise majandusliku väärtuse

Naistefoorumites kordub väide, et kuni meeste peale ei saa kindel olla, sünnitab eesti naine just nii palju (või õigemini nii vähe) lapsi, nagu ta jaksab või arvab suutvat üksi üles kasvatada. Tegelikkus kinnitab seda.

Üks võimalik vastus meespartneri puudumisele on põgenemine võimaliku vaesuse eest, sest ühe lapse üleskasvatamine maksab ju teatavasti miljon dollarit. Teine vastus on seotud ühiskonnas valitseva hoiakuga, nagu oleks laste saamine ainult või peamiselt naise ülesanne ja mure. Just seda hoiakut rõhutab ka viidatud artikli nõukogulikus stiilis pealkiri, kus vastandatakse koduperenaist ja naiskombainerit ning sisuliselt heidetakse eesti naistele ette, et kui te nii vähe sünnitate, siis ei küüni Eesti kunagi kosmoseriigi kõrgesse (või rikkasse?) staatusesse. Miks peaks Eesti üldse saama oma kosmoseprogrammi, on eraldi küsimus, millele siin artiklis ei pühendu.

Ainult rahaga ei pane kedagi sünnitama

Artikli autorid esitavad oma rehkendusterohke artikli lõpuks uhke loosungi: «15 aastaga kõige lasterikkamaks riigiks Euroopas!» Kõlab hästi, eriti kui arvestada, et kogu Euroopa rahvastik vananeb ja kahaneb üha suurenevas tempos. Kuidas oleks Eestil võimalik Euroopa rahvastikupoliitika ja demograafia põhisuunas eristuda ja ootamatult positiivseks erandiks muutuda? See on tõeline miljardi dollari küsimus.

Demograafid teavad, et ainult rahaga ei pane kedagi sünnitama: sündivus on ju suurim just vaesemates riikides. Samuti teame, et mida rohkem saavad naised haridust, seda vähem nad sünnitavad. Eesti naised on teatavasti väga kõrgelt haritud, kõrgemalt kui mehed. Keelame naistel ülikoolis käia?

Üritan lõpuks siiski ilma irooniata, et selgem oleks: ühiskondlikke nähtusi, protsesse, väärtusi vms ei saa taandada ühele dimensioonile, ühele näitajale, ühele numbrireale, sest need protsessid on niivõrd keerulised, komplekssed ja komplitseeritud.

Tähendab, saab, aga see on absurdne ega ütle sisuliselt midagi antud nähtuse kohta. Taoline ühemõõtmeline matemaatika muutub paratamatult iseenda paroodiaks. Näiteks on üks loodusteadlane välja arvutanud, et lastel on väga halb mõju keskkonnale, mistap oleks emakese Maa tervist silmas pidades hoopiski moraalne üldse mitte lapsi saada. Maakera ülikiiresti paljunev rahvastik kahjustab üldse maakera heaolu, nii et mida varem välja sureme, seda parem on? Kas peame ülimaks väärtuseks inimelu või sellest puutumatut loodust?

Ükski naine ei ohka sünnitusvoodil patriootiliselt ega mõtle last ilmale tuues riiklikult, ehkki ta südames kindlasti isamaad armastab.

Siin näeme klassikalist humanitaaria ja täppisteaduse mõtteviisi erinevust: üks mõistab, et kui nähtus on komplitseeritud, siis ei saa seda ühele näitajale taandada ja teine ikkagi taandab ja mõõdab ja teeb sellest põhjapanevaid järeldusi. Tühja sest elu eetikast ja moraalsetest väärtustest, need on üks suur udu, neid ei saa kuidagi täpsemalt mõõta ega numbriliselt tõestada.

Lapse sünd on ju üks suur ime ja saladus, mis sõltub niivõrd paljudest keerukatest, üksteisega läbipõimunud asjaoludest: bioloogiast, inimsuhetest, tunnetest partneri vastu, ühiskondlikest võrgustikest ja ühiskondlikust moraalist, tervisest ja meditsiinist, eksistentsiaalsest eetikast, ning alles kesteabkui mitmenda faktorina jah, ka majanduslikest võimalustest, kodu ja toimetulekuvõimaluste olemasolust.