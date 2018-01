Koolivaliku uurija Sandra Haugas selgitab, miks eelistavad paljud lapsevanemad eliitkoole

Vanemad teavad küll, et laste etteõpetamine ja katsetamine võib olla kurnav. Kuid ühed vanemad usuvad, et silme ees terendav eliitkoolikoht kompenseerib selle vaeva nii lastele kui ka vanematele ja lõppkokkuvõttes käituvad nad õigesti. Teised vanemad usuvad, et nende võimuses on muuta need potentsiaalselt ebameeldivad kogemused järglaste jaoks meeldivaks.

Paljud lapsevanemad kasutavad teadlikult lastel pinget ära hoidvaid taktikaid. Näiteks rõhutasid mõned vanemad oma lastele, et tegemist ei ole millegi väga olulisega, vaid pigem lõbusate tutvumisretkedega. Teised jällegi motiveerisid lapsi lubadusega katsete järel koos midagi toredat teha – näiteks loomaaeda või kohvikut külastada. Ka etteõpetamisele püüvad vanemad läheneda mänguliselt ja pingevabalt, hankides lastele nuputamisvihikuid.

Isegi kui vanemad leiavad, et enamik Eesti koole pakub üsna head haridust, on paljud nendest veendunud, et konkreetsetes fookusvaldkonnas – nt Tallinna reaalkool reaalainetes – on siiski tegemist tippude tipuga.

Eliitkoolides õppivate laste vanemad on üldjuhul kõrgharidusega, pigem valgekraed. Võiks ju eeldada, et sellistele vanematele on võimalik suurema vaevata selgeks teha, et Eesti koolid annavad ühtlaselt head haridust ning seitsmeaastaseid lapsi ei ole võimalik lihtsalt ja tõhusalt vaimsete võimete alusel pingeritta panna. Kas lapsevanemad ei tea neid tõdesid, kas nad ei usu neid?

Minu uuringu põhjal võib öelda, et vanemad tõepoolest kas ei tea või ei nõustu nende väidetega.

Eliitkoolilaste vanematele on väga iseloomulik rõhutada eliitkoolidele omast süvaõpet teatud valdkonnas. Isegi kui vanemad leiavad, et enamik Eesti koole pakub üsna head haridust, on paljud nendest veendunud, et konkreetsetes fookusvaldkonnas – nt Tallinna reaalkool reaalainetes – on siiski tegemist tippude tipuga.

Teiseks rõhutab lõviosa vanemaid, et lisaks teadmiste edasiandmisele peab hea kool tagama sotsiaalsed oskused, enesejuhtimisvõime ja kriitilise mõtlemise ehk kokkuvõtvalt üldpädevused. Üldpädevusi on äärmiselt keeruline mõõta. Tegelikult ei saa me öelda, kui ühtlane või ebaühtlane on koolide tase selles dimensioonis.

Laste pingeritta seadmises on lapsevanemate hoiakud aga kohati lausa ehmatavad. Kõik kiidavad laste pingeritta seadmise üldjoontes heaks. Osa ei tea, et eelkooliealiste andekuspõhised pingeread on kaheldava väärtusega. Teised seda küll teavad, kuid usuvad, et kooli õppekohtade jaotamine vanemate vaimse ja materiaalse võimekuse ehk lastest mittesõltuvate tegurite baasil on sotsiaalselt õiglane.

Kui varakult valivad lapsevanemad välja kooli, kuhu oma lapsega katsetele minna?

Enamasti valitakse kool välja 1–1,5 aastat enne kooli algust. Sel ajal asuvad paljud Tallinna lapsevanemad oma järglasele eelkooli valima. Ehkki paljud vanemad on valinud välja lemmikkooli, ei tähenda see veel, et nad teiste koolide katsetel ei käiks. Paljud vanemad näivad lähtuvat põhimõttest, et kõiki mune ei tasu ühte korvi panna.