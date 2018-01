Jonatan Kalmus: pingutused matemaatikas tasuvad kuhjaga ära

Matemaatikat läheb vaja igal pool

Tänapäeva tööturg on varasemaga võrreldes palju muutlikum – terve elu samas ametis töötamine on muutunud üha haruldasemaks ning suunamuutused karjääris on üha sagedasemad.

Elades ajas, kus paljud töökohad kaovad kas automatiseerimise tõttu või viiakse üle odavamate tööjõukuludega piirkonda, on lihtne tunda end karjääri osas ebakindlana. Sellises keskkonnas tulevad võimalikult laialdased teadmised, eriti matemaatikas, ainult kasuks.

Kulutanud arvestatava aja matemaatikateadmiste omandamisele, on mul seetõttu suurem kindlus, kuna tean, et saan hakkama väga erinevates valdkondades, sealhulgas ka nendes, mis nõuavad suurepäraseid matemaatikateadmisi. See annab tulevikus rohkem võimalusi leida meelepärane töökoht ning tegeleda tööalaselt sellega, mis mulle parasjagu huvi ja sobivat väljakutset pakub.

Kui tehnika- ja teistel reaalteaduslikel erialadel on matemaatika asendamatu, siis kasuks tuleb see ka teistel elualadel.

Matemaatikaoskust on vaja peaaegu igal pool, eriti näiteks majandusvaldkonnas.

Matemaatikat õppides omandatakse loomulikult spetsiifilised oskused, nagu võrrandite lahendamine ja statistika mõistmine. Kuid lisaks sellele arendab matemaatika õppimine ka loogikat, analüüsivõimet ning oskust jagada pealtnäha keeruline probleem osadeks, mida on juba oluliselt lihtsam lahendada. Need oskused on ka igapäevaelus rakendatavad ning annavad nende valdajale selge eelise edukaks toimetulekuks tänapäeva ühiskonnas.

Ka hommikul õigeks ajaks tööle jõudmine, söögi valmistamine ja puhkusreisi planeerimine on ülesanded, mis tuleb jagada endale jõukohasteks sammudeks, et saavutada soovitud tulemus. Igapäevaelu koosnebki ülesannete lahendamisest ning matemaatikas omandatud süsteemne lähenemine aitab selles edukalt toime tulla.

Seega on lisateadmised matemaatikas igal juhul kasulikud ning alati on lihtsam hakkama saada juba varasemalt omandatud rohkemate teadmistega, kui hiljem järele õppida. Seetõttu tasub matemaatikat süvendatult õppida juba gümnaasiumi ajal, valides laia matemaatika.

Loomulikult on võimalik matemaatilisi teadmisi omandada ka hiljem, kuid oluliselt lihtsam on seda teha noore õpilasena koolis õpetaja juhendamisel, kui pole veel muid suuri kohustusi, nagu näiteks töölkäimine.

Pingutus tasub väärt

Iga eksamitulemuse või lõputunnistuse puhul võib tunduda, et tuleb asjata palju vaeva näha lihtsalt ühe dokumendi pärast, olgu see paberkujul või elektrooniline. Samas tuleb ka raha teenimiseks tööd teha ning ka see on pealtnäha kas paberkujul rahatäht või elektroonilisel kujul number pangakontol.

On selge, et rahale ei anna väärtust mitte paber ega number ise, vaid kollektiivne usk, et see esindab mingit majanduslikku väärtust, mis muudab raha universaalselt kasutatavaks.

Sarnaselt tuleneb matemaatika riigieksami tulemuse väärtus sellest, mida see esindab. Saab ju öelda, et selle omanik on suutnud tänu distsipliinile, järjepidevusele ja andekusele omandada matemaatika keerulise, aga samas asendamatu süsteemi, mis on üheselt kasutatav ning arusaadav kõikjal maailmas. Need omadused on tänapäeva ühiskonnas üha rohkem hinnas.

Kuigi matemaatika riigieksamitunnistus pole võib-olla päris nii universaalne kui raha, siis erinevalt raha väärtusest, mis inflatsiooni tõttu aina väheneb, matemaatika tähtsus tänapäeva tehnoloogiakeskses ühiskonnas aina kasvab.

Eelnevat arvesse võttes olen veendunud, et laia matemaatika õppimisega kaasnev lisapingutus on seda vaeva kindlasti väärt, sest annavad edaspidi selge eelise ning rohkem valikuid.