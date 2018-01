Keit Pentus-Rosimannus: valitsuse maksuavantüür tuleb ära muuta

Postimees kirjutab oma teisipäevases juhtkirjas, et Eesti suurim probleem on vaesus. Laskumata sel teemal vaidlusse, lisan sinna kõrvale teise suure probleemi, mis puudutab mitte ainult Eestit, vaid Euroopat tervikuna: ühiskonna vananemine ja oskamatus sellega piisavalt kiiresti kohaneda, poliitikat vastavalt kujundada.

Vanemaid inimesi on aasta-aastalt ühiskonnas rohkem. Loomulikult tähendab see ühiskondlikke muutusi ja peaks tähendama ka tarku lahendusi selleks, et vanemate inimeste potentsiaali ära kasutada. Eesti valitsus on pannud aga padavai täpselt vastupidises suunas ajama.

Võimuparteide läbimõtlemata otsus võtta Eestis vanusest hoolimata tööd jätkavatelt pensionäridelt alates 1. jaanuarist ära õigus kasutada täiendavat tulumaksuvaba määra, on üks kõige viimasem näide sammust täiesti vales suunas. Et tehtud viga pole mitte tunnistatud, vaid valitsusliitlased on seda kohati lausa inetuks kiskuvalt õigustama hakanud, tuleb teema lahti rääkida. Toon välja kolm momenti.

Võimuliitlaste parastavad kommentaarid

Esiteks – pensionid kasvavad majanduse edenedes, aga on endiselt väikesed, töö tegemise jätkamine (kui tervis lubab) on vanemate inimeste jaoks olnud võimalus veidi paremini toime tulla. Selle toetamiseks kehtis seni Eestis süsteem, mis andis tööd jätkavatele pensionäridele õiguse kasutada kahte tulumaksuvaba määra. Üks tulumaksuvaba määr pensioni jaoks (sama, mis kehtib kõigi pensionäride jaoks). Teine ja täiendav tulumaksuvaba määr – töötasu jaoks (sama, mis kehtib kõigi töötasu saavate inimeste jaoks).

Mis praeguse valitsuse algatusel muutus?

Esimesest jaanuarist võeti töötavatelt pensionäridelt teine tulumaksuvaba määr ära, mis tähendas tuhandete vanemate inimeste jaoks reaalselt vähenevat sissetulekut.

Parastavad kommentaarid, mida nii mõnigi valitsusliidu poliitik on jaganud stiilis – mis see mitmekümneeurone vähenemine siis ära ei ole ja üldsegi hakaku pensionärid rohkem panustama – on olnud inetu kuulata ja sisult ebaõiglane, sest tõenäoliselt on just juba aastakümneid panustanud ja tööl käimist jätkavate pensionäride jaoks see vähenemine kõige valusamalt tuntav.

Töökäsi tuleb väärtustada, mitte karistada

Teiseks – meil on Eestis töökäsi vaja. Puudu on, mitte üle. See on trend, mis püsib veel aastakümneid. Ja see toob mind tagasi loo alguse juurde.

Viimane Eesti inimarengu aruanne ütleb, et rahvastikuprognoosi järgi peab Eesti olema valmis tööealise rahvastiku kestvaks vähenemiseks järgmiste kümnendite jooksul. Prognoosi kõige optimistlikuma variandi järgi on tööealisi inimesi nelja kümnendi pärast 132 000 vähem kui praegu.

Rahvastikuprognoosi kõik versioonid näitavad eakate osatähtsuse olulist suurenemist 2050. aastate lõpuni. Töökäsi on juurde vaja. Ja olemasolevaid tuleb hoida. Mitte karistada kõrgema maksuga, kui nad on valmis pensioniikka jõudmisest hoolimata tööd jätkama.

Sarnane trend puudutab Euroopat tervikuna. Kui 2016. aastal oli üle 65-aastaste inimeste osakaal Eurostati andmetel Euroopas alla 20 protsenti, siis mõne kümnendi pärast jõuab eakate inimeste osakaal Euroopas ligi 30 protsendini.

Riike, kus tegeletakse kogu vananemisse suhtumise muutmisega, vanemate inimeste järjest suurema väärtustamisega, eakatele paindlikumate töötingimuste loomisega, on Euroopas palju.