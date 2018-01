Juhtkiri: maksupoliitika asemel poliittehnoloogiat

Keskmine vanaduspension Eestis on umbes 395 eurot kuus. Inimestele on sellega riigi poolt tagatud ellujäämiseks miinimum, mis tähendab reaalsuses vaesuses mööduvat vanaduspõlve. Seetõttu need, kel võimalik, käivad ka pärast pensioniea täitumist tööl edasi, sest pensionipõlv Eestis meenutab kõike muud kui kümnenditaguseid pangareklaame, milles halliks värvitud juustega suusaäss Andrus Veerpalu Prantsuse Rivieral Monte Carlos kokteile maitseb. Kahjuks on pensionieas tööl käimise puhul Eesti oludes tegu paratamatusega ning inimestele, kes hädavaevu ellujäämist võimaldavale pensionile lisa teenivad, et vaesusest välja rabeleda, jääb üle vaid tunnustust avaldada.

Neid töötavaid pensionäre, kelle palk ja pension ühtekokku ületab 1200 eurot ja kelle sissetulek seepärast sellest aastast väheneb, on kokku paarkümmend tuhat, mis pensionäride koguarvust väike vähemus. Ent karistada neid selle eest, et ka nemad soovivad paremat elu kui see, mida pakub riigi makstav vanaduspension, on vale. Praeguse valitsuse maksupoliitika on läbimõtlemata poliittehnoloogia, mille toimimine reaalsuses jahmatab, nagu värskelt nägime, selle loojaid endidki.

Eesti ühiskonna suurim probleem on vaesus. 470-eurone palk või 395-eurone pension tähendab igakuist võitlust ellujäämise eest. Seepärast on teretulnud igasugune algatus, mis kergendab nende inimeste toimetulekut. Valitsuskoalitsioon esitab oma maksureformi kui sellist algatust, ent tegu on puhta poliittehnoloogiaga. Jüri Ratase valitsuse kaks tähtsamat osalist, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid näevad sotsiaalsetes investeeringutes pensionäridesse ja vaestesse eelkõige oma poliitilist kasu nende valijarühmade konformistlikus hääletamises ja paternalistlikus käitumises, mitte vaesuse probleemi leevendamises.