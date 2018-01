Toomas Kiho: kas Eesti jääb Eestiks? Saja-aastase riigi kolm rinnet

Kas teile ei tundu, et just nüüd, kui oleme astumas oma iseseisvuse teise sajandisse, on Eesti püsimise seisukohalt tähtsad küsimused erakordselt teravalt üles tõusnud? Nad ootavad vastust just praegu, just meilt, kes me selles Eesti Vabariigis elame. Ja need pole niisama küsimused, mida saab iga nelja aasta tagant paigata koalitsioonileppega või leevendada maksumuudatustega, ei, tõusnud on Eesti jaoks kesksed, Eestit Eestina määratlevad teemad.

Esimene valdkond on muidugi Eesti rahvastik, või siis põhiseadusepäraselt, küsimus eesti rahvuse püsimisest. Äsja ilmus Postimehes Jaak Valge ja Aimar Altosaare hoiatav artikkel, et käesolev aasta võib osutuda pöördeliseks Eesti rahvastikuarengu seisukohalt. Just praegu koostatava rahvastiku arengukava otsused – näiteks kui antakse järele tööandjate järjekindlale survele lihtsustada sisserännet – võivad saatuslikult muuta Eesti rahvuslikku struktuuri ning viia ümberrahvastumisele.

Teine lakkamatu võitlus käib keelerindel. Hiljuti teatati, et küpsuskirjandi asemele astunud emakeele eksamil ei nõuta enam läbivalt õigekirja. Kui seda ka pidada üldise lodevuse-vabaduse üksiknähuks ja niisiis teatud määral kõrvaliseks kahjuks, siis palju kesksem on eesti keele positsioonide järjekindel kaotus, mida ta peab tunnistama rahvusvahelise suhtlemise keele ees.

Siin on kaalukausil juba terve eesti keele saatus. Kõige lõikavamad on vist küll taandumised hariduses, mille ülim aste, doktoriõpe, on juba kaotatud, allpool käivad taganemislahingud – eestikeelsete magistriõppekavade arv kahaneb kiiresti ingliskeelsete kasuks. Ja veelgi enam, ka kooliastmes võib täheldada sama suundumust, mille ilmeka näitena võidab ka Eesti vanimas eestikeelses gümnaasiumis puhtingliskeelne IB-õppesuund endale üha suuremat eluõigust ja -ruumi.

Rahakott määrab

Nüüd on aga eesti rahvuse ja keele kõrval avatud ka kolmas rinne – see puudutab Eesti maad. Siin tõotab võitlus tulla veel eriti karm, kuna siin on majandushoovad kõige ilmsemad. Kui tööealise elanikkonna ja keele puhul saab tulemusi fiskaalskaalale seada siiski väikese «viiteülekandega», siis loodusväärtusi – metsa, kruusa jms – võib üsna otse üles osta. Kõik sõltub ainuüksi rahakoti paksusest.

Kas asume ka siin taanduma? Meie, kes me armastame end ju ikka pidada loodus- ja metsarahvaks!? Märke me loodusarmastusest leiab igal sammul. Meie looduse eestkõneleja Fred Jüssi pälvis mullu Eesti rahvusülikooli rahvusmõtte auhinna. Loodusmõtleja Valdur Mikita uus, eestlast metsa- ja kukeseenerahvana defineeriv raamat on vallutanud Eesti raamatumüügi edetabeli tipu. Eesti rahvas armastab oma Jüssisid ja Mikitaid ja nende kuulutust.

Nagu armastame ka ilupilte kaunitest paikadest Eestimaal, millest on tulvil pildikalendrid jõululettidel. Selline ongi ju meie Eesti, mõtleme rahulolevalt, ning noogutame, kui Ivo Linna oma jõulutuuril teatab, et «oleme üks väheseid paiku Euroopas, kus on veel säilinud puhast loodust» ning et välismaalased «on imestusest tummad, et isegi minu kallil Muhu saarel on nii palju metsa veel alles».