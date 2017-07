Raivo Aegi vastus: Taavi Aas, kas kiidate korruptsiooni heaks?

Hulk linnaelanike igapäevaelu puudutavaid küsimusi on lahendamata just korruptsiooni tõttu – linnavalitsus ei ole saanud korruptiivsete kokkulepete tõttu prügiveoga hakkama, seda peavad tegema päästeameti eridemineerijad munitsipaalpolitsei palvel, linn ei saa lihtsa asjagagi ise hakkama. Tavainimeste prügikonteinerid ajavad üle ääre ja suvel hakkavad kergesti haisema, pole just ilus mälestus meie pealinnast. Kus on vastutus?

Riik pidi politsei näol taas kord pealinnale appi tulema, kui oli vaja maha võtta tee-ehitusele ette jääv puu. Ennetav selgitustöö oli tegemata, mis andis võimaluse sellise olukorra tekkimiseks. Seda puuaktsiooni võib isegi sümboolselt võtta – linna juhtkond oli puu otsas, kui pauk käis ehk siis keegi justkui ei tea rahade nihverdamisest omaenda taskusse.

Praegu on olukord, kus kaks Tallinna linna juhti – linnapea ja volikogu esimees peavad oma tegude eest andma vastust kohtus, endine abilinnapea on uurimise all. Taavi Aas ise täidab linnapea kohuseid ning on ebamäärane oma juhtimisotsustes ja ründav nende vastu, kes olukorrale tähelepanu juhivad. Taavi Aasal on võimalus teha selge valik ja öelda välja, kas ta mõistab oma võitluskaaslaste korruptsiooniteod hukka ja ütleb neist lahti või kiidab hoopis heaks. Kaua on võimalik käia silmaklappidega ja mitte näha korruptiivset mädasood enda ümber?!

Tuletan Taavi Aasale meelde, et olen endine politseikindral, kellele tehti ettepanek jätkata teisel ametiajal kaitsepolitsei peadirektorina. Minu ametisoleku ajal saime reeturitest organisatsioonis lahti, mitte vastupidi. Just puhastumine näitab organisatsiooni tugevust ja samasugust tugevust ootan nüüd Taavi Aasalt.

Lugupeetud Taavi Aas, palun vastake ka kolmele lihtsale küsimusele:

1. Kas Teie meelest on korruptsioon Tallinnas probleem?

2. Mida olete teinud korruptsioonist lahti saamiseks?

3. Milline on Teie hinnang oma seniste ja praeguste kaaslaste tegevusele korruptsiooni vallas?