Taavi Aas: Raivo Aeg lubab korda teha Tallinna, samas ei suutnud ta korda teha kapotki

Kui IRL kuulutas oma linnapeakandidaadiks Raivo Aegi, kuulsime palju süüdistusi, aga ideid polnud. Praegu, vaid kolm kuud enne valimisi polnud ka programmi. Ehk – kandideerida tahaks, aga päris hästi ei tea, mille nimel. Laulva revolutsiooni aegselt poliitkasvatustöö asetäitjalt (rahvasuus politruk) oleks oodanud veenvamat väljatulekut.

Tegelenud ise Tallinna teemadega süvitsi, ei suuda ma kuidagi meenutada, milliste ideedega Tallinna elu parandamiseks on kandidaat Aeg varem välja tulnud. Palju parem pole ka erakonna seis tervikuna.

Erakonna hiljutisel kongressil ei pööranud partei uus juht Helir-Valdor Seeder Tallinnale mingit tähelepanu. Ja võib uskuda, et see polnud ilmselt ka ta südamel, kui see polnud jutuks. Ei ole «IRLikad» Tallinnast ka hiljem suurt kõnelnud.

Kuid veelgi nukram oli see, et isegi kandideerimisest teatades polnud kuulda ideedest. Aeg tahtis kõiki asju kinni panna – küll munitsipaalpolitseid, küll ühistupanka, küll Tallinna TVd. Mida ta tahaks aga lahti teha, inimesed ei saanudki teada. Tasuta ühistranspordi kohta ütles vaid, et tegelikult see küll päriselt tasuta pole ja las esialgu olla. Esialgu.

Kus on need spetsialistid?

Me ei kuulnud mitte midagi trammidest, hübriidbussidest, ristmikest, parkidest, peatänavast ega linnahallist. Selle kohta pole infot ka IRLi kodulehel.

Enamiku Tallinna asjadest peaks lahendama «spetsialistid». «Anname spetsialistidele ülesande korrastada teed ja transpordivõrk nii, et Tallinna pealinnaregiooni inimesed saavad mõistliku ajaga tööle, kooli ja koju,» ütleb ta oma teesides. Või «anname linnaplaneerimise erialaspetsialistide juhtida, kelle ülesanne on tagada, et linn on peresõbralik ja turvaline».

Esiteks, kus need spetsialistid on? Kas Tallinna linnaplaneerimisametis ja Tallinna Linnatranspordi ASis ei tööta tema arvates spetsialistid? Kuna kõik olulised probleemid peavad lahendama spetsialistid, siis on mõistlikum võtta tööle need spetsialistid, mitte Aeg.

Tõsised probleemid kapos

Oma ideedena esitas ta korruptsioonivastast võitlust. Kuulsime, et IRL on aus ja teised kõik korruptandid. Tema ametiaega peadirektorina jäi kaitsepolitseinik Indrek Põderi korduva altkäemaksu võtmise juhtum. Tema ajal tegutses organisatsioonis riigireetmises süüdi mõistetud Aleksei Dressen. Aegi ajal tegutses kaitsepolitseiametis (kapo) spioon Vladimir Veitman. Nende juhtumite lõpuks avastamine on parem kui mitteavastamine, kuid Aeg võiks olla enesekriitilisem. Aeg lubab teha korda Tallinna, samas ei suutnud ta korda teha kapotki.

Head IRLi liikmed, lõpetage alusetud süüdistused ja tehke üks tõsiselt hea tegu pealinna hüvanguks. Tegutsege riigikogus selle nimel, et omavalitsused saaksid tagasi selle tulumaksuosa, mille riik teie juhtimisel 2009. aastal ära võtsid. Tallinn on selle otsusega kaotanud nüüdseks üle 100 miljoni euro. Andke see raha tagasi.