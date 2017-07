Taavi Tillmann: suhkrujoogimaks hoiaks ära tuhandeid diabeedijuhtumeid

Idee, et toitumine ja liikumine mõjutavad meie kehakaalu ja selle suurenemist võrdselt, on toiduainetööstuse kaval väljamõeldis. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu ära toitude ohtlikkuselt ja seega tõrjuda tervist parandavaid regulatsioone, mis muidu vähendaksid nende kasumit.

Toiduainetööstuse roll: kas partnerid või vastased?

Lahendus on vähendada portsjonite suurust, tõsta näkside (sealhulgas limonaadi) hinda; piirata nende reklaamimist ja vähendada toitude energiatihedust (kõige väiksem on juur- ja puuviljade energiatihedus).

Toiduainetööstuse juriidiline kohustus teenida kasumit sunnib neid tegutsema tervisliku toitumise ja kaalulangetuse vastu. Ebatervislik toit säilib kauem, on logistiliselt lihtsam organiseerida, maitseb paremini ja seega toob suuremat kasumit.

Üks levinud taktika on teeselda «eneseregulatsiooni» nii aeglaselt, et midagi reaalselt ei muutu. Näiteks on karastusjookide tootjad otsustanud kiirendada oma algset kava (mille järgi suhkru kogust vähendati kõigest 0,8 protsenti aastas), et nüüd «omal algatusel» (loe: maksu ähvardusel) vähendada suhkrut 2,5 protsenti aastas. Need arvud on imeväiksed, võrreldes sellega, millise tulemuse annab rangem regulatsioon, näiteks suhkrujoogimaks, mille tõttu vähendas Fanta suhkrusisaldust oma jookides ühe aastaga 30 protsenti.

Selle valguses, et toiduainetööstuse esindajad levitavad süstemaatiliselt valet infot, üritavad strateegiliselt aeglustada Eesti riigi ja rahva ambitsioone muuta toitumist tervislikumaks, teeb muret asjaolu, et neid nõnda usinalt kaasatakse aruteludesse, milles määratakse riiklikke toitumissoovitusi. Kui huvide konflikt on niivõrd suur, peaks mõni osaline pigem ukse taha jääma.

Kokkuvõtteks langetaks suhkrujoogimaks Eestis meie kõigi kaalu ja säästaks tuhandeid inimesi sellistest tõsistest haigustest nagu suhkruhaigus.

Eespool mainitud Austraalia teadlaste uuring on tehtud kvaliteetselt ja sisaldab nelja konservatiivset eeldust, mille tulemusena võib reaalne kasu olla mitu korda suurem. Toiduainetööstuse panus arutellu on vägagi ohtlik, sest keskendub peamiselt valetamisele.

Arvestades nende suurt huvide konflikti, võiks vähendada toiduainetööstuse ebaproportsionaalset kaasamist ja mõjuvõimu nii riigiaparatuuris kui ka meedias laiemalt.

Vaatamata raskustele peab suurt kiitust avaldama nii valitsusele kui ka teistele riigiametnikele. Tänu kõigi osaliste pingutustele on tuhanded inimesed päästetud äärmiselt raskest suhkruhaiguse diagnoosist. Aitäh.