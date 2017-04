Raul-Allan Kiivet: Eesti tervishoid vajab 500 miljonit lisaraha

Tervishoiutöötajate streigiähvarduse vaigistamiseks on valitsus lubanud otsustada tervishoiu lisarahastamise aprillis, aga pole lekkinud ei sotsiaal- ega rahandusministeeriumist, kui suurest summast on jutt ja millele see raha suunatakse. Kardan, et valitsus ei teagi, kui palju lisada, et seda oleks piisavalt, ega kuidas lisaraha kasutada, et Eesti elanikele tõuseks sellest maksimaalne tulu.

Eestis täismahus tervishoiusüsteemi ülesehitamiseks on vaja, et aastaks 2025 on saavutatud lisarahastamise tase 500–600 miljonit, kasvatades tervishoiu eelarvet igal aastal 70 miljoni euro võrra (2018 70 miljonit, 2019 140 miljonit jne).

Lisaraha eesmärk on tagada Eesti inimestele kvaliteetne, patsiendikeskne, järjepidev ja kättesaadav arstiabi, õendus ja hoolitsus, arvestades rahvastiku vananemist. Olemasolev tervishoiusüsteem ei saa selle väljakutsega hakkama, sest on vaja juurde ehitada puuduvad lülid terviklikust lahendusest, mis vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.

Selle ümmarguselt kõlava lõigu (kus iga sõna on õige) selgitamiseks võib tuua võrdluse kaitseväe näitel. Eesti tervishoius on olemas lahinguüksused (aktiivraviks) hea väljaõppe ja relvastusega: haiglad ja perearstiabi. On ka eriväeosad – kiirabi ja EMO – treenitud kiirete ja keeruliste ülesannete täitmiseks. Puudu on sellele vastavas mahus tegutsevad eelväed ja järelväed, inseneriväeosad ja tagala. Seetõttu kasutatakse lahinguüksusi olukorras, milleks neil pole väljaõpet ja teisalt jääb pärast aktiivset sekkumist elu seisma, sest pole vastava profiiliga väeosi.

Ilma insenerivägedeta, kes taastavad pärast lahingut veevarustuse, sillad ja elektri, saab rahvas ikka hakkama, kuid kehvasti ja suurte pingutustega. Ka siis, kui haiglaravi on õnnestunud ja elu päästetud, vajab haige pädevat igapäevast abi endaga toimetulekuks. Ning kroonilised haiged vajavad ennetavat tegelemist, et tervis täiesti käest ei läheks. Mida vanemad on haiged, seda süsteemsemalt ja organiseeritumalt tuleb nende tervist hoida.

Eesti rahvastikustatistika 2011–2015 alusel (vt tabel) on rahvastiku koguarvu vähenemisest hoolimata üle 65-aastaste elanike arv kasvanud 3000–4000 võrra aastas, sh üle 85-aastaste arv 1600–1800 võrra aastas. Vanemaealiste elanike arv kasvab sellise kosmilise kiirusega veel aastakümneid, enne kui stabiliseerub.

Eakatest enamik vajab peale tavapärase arstiabi hoopis teistsugust tervishoidu viisidel ja mahtudes, mida on praegu Eestis olemas ainult murdosa vajalikust. Vanemaealiste arvu suurenemine tähendab rohkem insulte, infarkte, kasvajaid ja luumurde, mis kasvatab vajadust haiglaravi järele.

Kuid peamine erinevus on selles, et vanemaealiste tervis on habras ning tervise tasakaalus hoidmine ja toimetuleku taastamine nõuavad aega ning rohkem ja teistsuguseid pädevusi, kui meie haiglates on praegu olemas. Eakate tervishoid on väga tööjõumahukas ja pädevat personali ei asenda ükski tehnoloogiline saavutus ega e-lahendus.

Haigekassa on hinnanud katmata vajaduseks 70–100 miljonit eurot, mis on eeskätt summa, et tasuda raviteenuste eest, mida raviasutused on osutanud üle lepingumahtude, ja likvideerida järjekorrad. Samuti pole aktiivravis võimalik rakendada uusi tehnoloogiaid (ravimid, meditsiiniseadmed, operatsioonimeetodid) mahtudes, mida haiged vajaksid.

Mitu korda suurem katmata vajadus on hoopis see arstiabi, õendus, hooldus ja toetus, mida praegu veel ei ole ja mille pidamine läheb maksma 400 miljonit aastas. See on 90 protsendi ulatuses palgakulu, sest ilma täiendava personalita pole võimalik uusi teenuseid luua ega olemasolevaid laiendada.