Linda-Mari Väli vastulause Merlis Nõgenele: lipsustatud demagoogidest ja dollaripõhisest rohepesust

Raiumise käigus hävitatud elukooslused vaikitakse samal ajal teadlikult maha. Selle asemel, et küsida, mitu puud looduskaitsjad raiumata jätsid, rünnatakse neid tendentsliku küsimusega, mitu puud nad istutasid.

Ometi teavad metsaelu tundjad hästi, et traditsioonilises püsimetsanduses polegi vaja uusi puid istutada, sest harvendamise käigus pääseb valgus loomulikul teel idanenud puudele. Looduslikult kasvanud puud on aga oma puukoolides väetiste baasil üles kasvanud suguvendadest hoopis tugevamad ja peavad ka haigustele paremini vastu.

Nagu nõukogude aeg

Milles õieti seisneb suhtekorraldaja Nõgene probleem? Paistab, et eelkõige on teda häirinud üksikute looduskaitsjate massist eristuv välimus ja traditsioonilised kombed, näiteks käsitööleiva valmistamine. Ometi leiab iga toitumisteadlane, et endale ise leiva küpsetamine on üks targa ja teadliku toitumise väljundeid.

Kas 21. sajandil seotakse inimesed tõesti sellepärast häbiposti, et nad pintsaklipslaste meelest käivad ebakonventsionaalselt riides? Meenub nõukogude aeg ja vene miilits, kes pikajuukselisi poisse habemeajamismasinaga taga ajas. Kas ikka veel ei olda sellisest tasemest kaugemal?

Ratsionaalse inimesena ei hinda ma argumente selle järgi, kas nende lausuja kandis parajasti kingi või mitte. Loeb nende sisu. Loodan väga, et minu lapsed saavad kasvada suureks ühiskonnas, mis ei sildista kedagi eelarvamuslikult tema juuste pikkuse või kehakatete pärast.

Selge on ka see, et need 68 Soome teadlast, kes RMK puuistutamiskampaania teadusliku argumentatsiooniga laiali võiks võtta, kannavad ametlikes olukordades ilmsesti konventsioonidele vastavaid rõivaid ja jalanõusid. Mida järeldada?

Minu järeldus on: inimest ei tee mitte ülikond, vaid see, mis tal kahe kõrva vahel ja südames on.