Merlis Nõgene: kurvad klounid ja puupõhine loodushoid

Vastupidi, näiteks uuestisünni valudes Telegrami konverentsistki osa võtnud Erakond Eestimaa Rohelised võtab «emapuu» aktsiooni võimendamisest hoogsalt osa. Samuti Eestimaa Looduse Fondiga seotud inimesed, kes vähemalt mingis koosseisus hoidsid ka MMSi skandaali päevil kloorijoojate poolele.

Kui vaadata «emapuu» teema lükkajate tausta avalikest andmebaasidest, kujuneb suhteliselt hale pilt. Maksuvõlad, maksehäired, hoiatused. Kohapeal süveneb veendumus, et olulise osa toimuva tähendusest annab mässavale seltskonnale hoopis miski muu kui üks vana viltune paju. See tunne, et lõpuks ometi mind märgatakse! Mitte keskkond vaid nende inimeste meel on must. Puudus lähedusest, mida rahuldatakse mängulise rituaalsusega, mis annab ettekäände saada kallistatud ja jagada kallistusi.

Lõpuks ometi on päevadel üldse mingigi sisu, ma olen oluline, kaamerad, intervjuud. Ma saan välja öelda kogu selle vimma, ülekohtu ja pettumuse, mis on kogunenud ja kogunenud. Toompealt tuttavad näod tulevad ja peavad vajalikuks rääkida! Puu langetamine lõpetaks ju selle kõik! Ei, me läheme lõpuni! See on nagu hommikune unenägu, mida venitada veel veidi, kuigi läbi laugude on juba tajuda reaalsuse saabumise valgus.

Kui rohelise maailmavaate levikul on takistusi, siis esmajärjekorras on selleks kõvahäälsed padurohelised, kes on teinud ja teevad ka praegu kõik selleks, et mitte liiga paljud nendega ei samastuks.

Vabapidamisel põhumajad jalgrataste ja rastapatside kastmes, pisukese paljaste varvaste meki ja glasuuritud udujuttudega on liiga spetsiifiline retsept, et laiale jaeturule peale minna. Kui aasta keskkonnateoks saab pendlimeestega välja mõeldud olematute allmaajõgede «kaitsmine», siis annab see ainult veel täiendava garantii, et keskkonnakaitse sildi all pakutakse meile lihtsalt tsirkust. Aga nagu öeldud sai - tegelikult on tegu tõsise valdkonnaga.

Selle asemel näeme atraktiivseid etteasted. Näiteks kompromissitut võitlust kilekottidega, kuigi Eestis on praktiliselt kinnine jäätmekäitlussüsteem, kust kilekotil puudub võimalus jõuda kala kõhtu.

Küll aga saab numbri kulminatsioonis müüa enda nn ökokotte. Seevastu 15 000 tonni rehvimägesid Raadi metsas ei huvita ühtki rohevõitlejat, sest kaamerad seal ei käi ning endal pole äriplaani, kuidas rehvid spirituaalseteks nipsasjakesteks taaskasutada.

Kingades keskkonnateod

Mis jääb sellise puupõhise loodushoiu tingel-tangeli juures kõrvale on see, kus toimub tõeline keskkonnakaitse. Seda tehakse reeglina kingades, arvutiga, pidades läbirääkimisi, koosolekuid, joonestades uusi seadmeid ja ka päriselt, füüsiliselt looduses tööd tehes.

See nõuab palju enam püsivust ja jõudu kui korrusmaja akna all telkimine. Paradoksaalselt teevad suuri kingitusi emakesele loodusele hoopis need, keda sildi poolest rohelised kritiseerivad.

RMK istutab 20 miljonit puud aastas, kuid keskkonnakaitsjaks peetakse Õismäe muruplatsil telkivat tonti, kes kergendab ennast kolmandat nädalat kuhu juhtub. 20 miljonit uut puud sildistatakse üleolevalt puupõlluks. Eesti Energia tõmbab väävli, lämmastiku ja lendtuha näitajaid kordades alla, aga kuuleb aastaid mitte kiidusõnu vaid vassimist kuidas 90 protsenti Eesti veekasutusest ja jäätmetest tekib põlevkivitööstuses.

Kas sihilikust soovimatusest õppida või mingil muul põhjusel ei ole ükski sildiroheline vaevunud avalikus ruumis ise selgitama, mida need kurjade konstantidena korratavad protsendid endas tegelikult tähendavad. Valdavalt Narva jõest saadava jahutusvee ja kaevandusse sadava vihmavee ümberpumpamist ning põlevkivikihtide peal ja vahel oleva paekivi ladustamist. Aga «veekasutus» ja «jäätmed» ja «aheraine» kõlavad palju hüsteerilisemalt ja seega sobituvad harjumuspärase arusaamaga rohelise maailmavaate levitamiseks efektiivsetest töömeetoditest.

Kui eesmärgiks on võimalikult palju vastanduda, segadust külvata ja suhteid rikkuda, siis küll. Ja oldagugi siis see lahmiv survegrupp, kes valib juhuslikke märklaudu, tekitab tähelepanu saamiseks tsirkuseetendusi isiklikke tragöödiaid läbi elavate kurbade klounidega. Teiste asi on märgata, et roheline pole see, kes enda kohta nii ütleb, vaid kes nii käitub. Ning viisil, et see käitumine näeb kaugemale puupõhisest loodushoiust.

Sokid ja kingad saab jalga jätta.

-------------------

Merlis Nõgene on Callisto kommunikatsioonibüroo partner, kelle klientide hulka kuuluvad erinevad jäätmekäitlejad, nii taastuv- kui fossiilkütustel põhinevad energiatootjad ja vastavad erialaliidud ning ta on töötanud Eesti Energia kommunikatsioonidirektorina. Artikkel väljendab autori isiklikke seisukohti.