Rein Ruutsoo: üleskutse Narva getostamiseks

Kahestusväärselt jätsid venekeelsed ülemnõukogu saadikud nii 1990. aasta mais kui ka 1991. aasta augustis peaaegu in corpore Eesti riigi taastamise poolt hääletamata.

Jääb vaid märkida, et kui asustuskolonismi veidigi suurem hoog oleks neile andnud tugevama esinduse, siis oleks Eesti iseseisvuse taastamine, nii palju kui see oli seostatav ülemnõukoguga, saanud tõsise kui mitte saatusliku tagasilöögi.

Kõik migrandid, kes avaldasid veel enne 1991. aasta augustit soovi saada meie kodakondsus (ca 25 000) selle ju saidki! Ülejäänud tegid oma valiku ise.

Kurblooline on aga tõik, et Eesti kodakondsuse omandanute riigikokku valitud esindajad (peaaegu jälle in corpore) alustasid obstruktsioonilisi vaidlusi sõnakasutuse üle või leidsid kõik mingi muu meelepärase tegevuse, et mitte anda oma toetus stalinliku poliitika – küüditamise – hukkamõistmisele. Mulle tundub, et õigus on neil, kes leiavad, et sellega ületati teatav punane joon. ​

Kuuendaks. Hodose sisendus, et Eestis säiliksid keelelis-kultuuriliselt isoleeritud enklaavid, on ​kõigile kahjulik mõte. Kuid eesti keele oskamist põhimõtteliselt põlastavale autorile näib see olevat programmiline idee.

Paraku on selle peamiseks takistuseks saanud venekeelsete endi protest sedalaadi isolatsioonist johtuva haridusliku ja siit edasi eneseteostusliku (karjäärilise) sulustatuse vastu.

Tõsiasjaks jääb, et just puudulik keelekompetents toetab venekeelsete alaesindatust mitmes vallas. Igal indiviidil on õigus eneseteostusele, sh karjäärile, ja seda rahvusest sõltumata.

Selle õiguse kindlustab eesti keele õpetamise tõhustamise kõrval ka piisav kultuurikompetents. Rahvusvaheliselt tunnustatud normid nõuavad eesti keele ja kultuuri kättesaadavaks tegemist kõigile.

Tõsi see on, Eesti riigi poliitika riigikeele õpetamisel pole olnud sihipärane ja kohati kehvastigi korraldatud. Näib, et autori demagoogilise kaeblemise, et umbkeelsed «rahule jäetaks» mõte on, et Narvas püsiks suletud enklaav.

Kuid nii narvalastele kui ka Eestile on võrratult tulusam see, kui ​kõigile luuakse Eesti teisteski osades töö leidmisel uusi väljavaateid, et kõik elanikud saavad osaleda Eesti riigi ehitamises.

Eestile vastanduv pseudokollektivism mureneb

Tänaseks on täiesti ilmne, et Narva elanikud on aru saamas, kus on nende tegelikud huvid. Kusagil on sellest aga tekkinud paanika. Hodos lihtsalt lollitab seda osa kunagise impeeriumi irredentast, kellel Eesti kui rahvusriigi ja enda kui vähemuse staatuse tunnustamine tundub veel ületamatu probleemina.

Narvagi uusasukaile aga koidab, et Eesti riik on taas tulnud, ja selleks, et jääda. Eestile vastanduv pseudokollektivism mureneb. Venekeelsete inimeste isikliku edu strateegia vormub ja saabki vormuda Eestis samas just selles võtmes, nagu igas teises Euroopa Liidu riigis. Keelelis-kultuuriline lõimumine on ainus paremat tulevikku lubav väljavaade.

Narva getostamise ideoloogiks pürgiv Hodos seab teadlikult väärasid valikuid. Tõsi, riigikeele hea oskuse ja kultuurikompetentsi omandamisega kaasneb seni veel püsiva enklaavi identiteedi avardumine ja seda Eesti riiklikuse tunnustamise suunas.

Koos sellega suureneb väljavaade süvalõimumiseks (kultuurielus osalemine, abielud eestlastega jne). Mis ulatuses lõimuda – see on iga inimese individuaalne valik.

Kuid Eesti riigi lõimumispoliitika serveerimine vene kultuurist ja identiteedist lahtiütlemise nõudena, ja seda inimeselt, kes väidetavalt on paarkümmend aastat Eestis elanud, saab olla vaid teadlik vale.