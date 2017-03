Ats Miller: kosmos hõlvatakse siis, kui Maal on sellest kasu

Kaugemas perspektiivis tähendab vähegi tõsisem kosmose hõlvamine muu hulgas seda, et küllap on otstarbekas rajada Maale mingi hiiglaslik stardiseadeldis, mis suudab anda vähemalt suurema osa orbiidile jõudmiseks vajalikust kiirusest (tõenäoliselt paarisajakilomeetrine, otsast ülespoole, vähemalt kuue-seitsme kilomeetri kõrgusele merepinnast tõusev elektromagnetkatapult).

Eelneva juures tuleb tähele panna, et juttu on ainult seadmetest-lahendustest, mis ON teostatavad tänapäeva vahenditega. Tuumamootoreid oleks ehitatud juba 50 aastat tagasi, kui need poleks nii radioaktiivsed; mõnest kõrgmäest paar kilomeetrit üle ulatuv trampliin neelaks Maa paari aasta raudbetooni, kuid midagi võimatut pole ka selles.

Tähtedeni jõudmine

Kolmandaks, on samuti vältimatult selge, et inimene ei jõua tähtedeni ilma mingi mooduseta suurem osa tähtedevahelisest tühjast ruumist n-ö välja lõigata.

Kui me seda ära ei õpi, siis väga problemaatiliste põlvkonnalaevadega võrreldes on ilmselt hulga teostatavam anda too teoreetiliselt võimalik kümnendik valguse kiirusest mingile robotkapslile, mis kohale jõudes ehitab kõigepealt von Neumanni põhimõttel (masinad, mis suudavad iseend replitseerida) toimivate robotite parve ja need ehitavad baasi, kus kasvatatakse kaasavõetud DNA-st esimene põlvkond inimesi.

Selge see, et tekiks kultuur, mis erineb meie omast kardinaalselt; see on juba vaidlemise koht, mis on kogu asja mõte ja kas too kultuur on võõram, kui põlvkonnalaevadest väljunud inimeste oma. Selge on ka see, et igasugune infovahetus nendega oleks pigem müstitsismi valda kalduv meelelahutus (teadussaavutuste vahetamine vast annaks midagi, ent mis kirjavahetus see on, kui vastus tuleb paremal juhul aastakümnete pärast...)

Kunstniku kujutis põlvkonnalaevast / Meelis Krošetskin / kirjastus Fantaasia

Praeguste ettekujutuste kohaselt ajast ja ruumist ei tea me meetodit, kuidas liikuda valguse kiirusest kiiremini, ja sellega võiks teema lõpetada; huvitav on siin vast filosoofiline küsimus, miks teadaolevalt pole ükski mõistuslik tsivilisatsioon kunagi Maani jõudnud – kui valguse kiirus tõesti on absoluutne piir, siis ongi tähtedevaheliste kauguste läbimine mistahes tehnilisel tasemel väga raske ülesanne.

Ehk siis kokkuvõtlikult: teise ja kolmanda eeldusega oleme umbes seal, kus lennunduse ja kosmosehõlvamisega oldi pooleteise sajandi eest. Tollal katsetati lennukitega, põhiprintsiibid olid teada ja mootorlennuni varsti (1903) ka jõuti. Ent aatomireaktsioone tollal ei tuntud ja kosmosehõlvamise üle sai ainult teoretiseerida. Meie oleme Päikesesüsteemi vallutamise lävepakul. Ent nii, nagu Päikesesüsteemi hõlvamine ei saa teoks ilma tuumafüüsikata, millest tollal õrnematki aimu polnud, ei lenda me tähtedele ilma kogu seniseid ettekujutusi põhjalikult muutvate fundamentaaluuringute ja -avastusteta.

Ja midagi teisest ega kolmandast punktist ei saa iial teoks ilma esimese eelduseta.

Milleks kasvatada Marsil õunapuid?

Me ei ole vallutanud Antarktist; seal on tänaseks juba lausa umbes 5000 elanikku, kõik ajutised. Antarktis, muide, on hea näide, sest paljudki tingimused seal sarnanevad Marsi omadele (peamised erinevused: seal on vett (tuleb ainult sulatada), saab hingata ja abi on siiski tundide, mitte, ütleme, kuude kaugusel). Seal ei ole rohkem rahvast, sest seal ei ole mitte kuraditki teha (peale teaduslike uurimistööde ja teatud ekstreemturismi, eks ole). Teiselt poolt tuleb seal järgida kõiki Maa keskkonda puudutavaid piiranguid ja sisuliselt on keelatud igasugune majandustegevus.