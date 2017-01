POSTIMEHE VIDEOLUGU Väikelaste ema: suurem summa julgustab saama kolmandat last

«Loomulikult ei saada lapsi raha pärast, kuid abiks on see ikka. Suurem summa võib julgustada saama just kolmandat last,» usub Helen ning lisab, et arvestada tuleb ka sellega, et laste kasvades kulutused aina suurenevad.

Heleni peres kasvavad 2-,5- ja 7-aastane laps ning jooksvalt kulub raha kõige enam eluasemele ja toidule. Seda, et lastetoetus kulutamisharjumusi mingis suunas muudaks või lisakulutustele mõtlema paneks, ta ei usu.

Vaata videoloost, millega julgustab noor ja hästi toime tulev kolme lapse ema teisigi rohkem lapsi - või alles esimest - saama ning kas ta usub suurema lastetoetuse võimesse Eesti iibeprobleemi lahendada.

Tänavu 1.juulist saab perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus.