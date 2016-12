Jüri Allik ja Karin Täht: mis seletab meie laste edu PISA testis?

Kõigepealt kiitkem meie 15-aastaseid poisse ja tüdrukuid, kelle PISA tulemused viisid Eesti maine kõrgemale kui enne. Singapuri ja Jaapani järel maailmas kolmas ja Euroopas esimene tulemus loodusteaduses on fantastiline saavutus! Olles üksmeelselt rõõmsad Eesti õpilaste tubliduse üle, kerkib aruteludes küsimusi, mis on selle edu põhjus ja millised hariduspoliitilised otsused on seda soodustanud. Minister Mailis Reps rõhutas PISA tulemusi esitledes, et Eesti õpetajad teevad väga head tööd, millega tuleb kindlasti nõus olla.

Üks oluline Eesti õpilaste edu põhjus on aga täiesti põhjendamatult tähelepanuta jäänud. Tõsi, see põhjus ei ole otseselt PISA raportist välja loetav, küll aga on see hästi teada neile, kes tegelevad vaimse võimekuse uurimisega.