Jüri Luik: Trump või Clinton? Kuidas USAs tegelikult otsustamine käib?

Jüri Luige kõne ajal saalis valitsenud vaikus oli muljetavaldav. Meie avatud klubisse –

Trehvunksile – kogunenud 130 Postimehe sõpra kuulasid kolmapäevase õhtusöögi ajal hiirvaikselt, kartes kaotada kasvõi üht sõna Luige jutust – ei ühtki kahvlikolksu, ega klaasikõlinat. Vaadake ja kuulake ise.

Saate teada, mis roll on USA poliitika kujundamisel lobistidel, mõttekodadel, ajalehtede kolumnistidel, erakondade sponsoritel ning kuidas kõiki neid otsustele soodsa pinna ettevalmistamiseks ära kasutatakse. Küllaga põnevust jagus ka näitlikesse tagasivaadetesse. Näiteks: kas teadsite, et oli täiesti reaalne võimalus, et Balti riikidest oleks saanud NATOsse üksnes Leedu?

saab vaadates täismahus salvestust.

Jüri Luigelt võttis jutujärje üle Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Küsisime temalt, kuidas on nii USAs, Eestis kui Euroopa suurriikides võimalik, et kampaaniate ajal kuuleme kõige hullumeelsemaid jaburusi, aga tegelikus valitsemises toetuvad osad otsused siiski teadmistele. Soomere ettekanne «Faktijärgne poliitika ehk Kuidas mõistlikkus võidab laamendamise kiuste» andis üllatava vastuse. Tuleb välja, et nii Eestil kui kogu Euroopal on USA süsteemist õppida, kuidas

teadlastelt nende teadmine kätte saada. Tarmo Soomere hinnang praegusele seisule ses vallas: «Tulemus: 500 miljoni elanikuga arrogantne Euroopa nurub kaitset välisjõudude vastu 320 miljoni elanikuga USA-lt.»

Täispika salvestuse lõpus näete Ameerikast pärit ja 18 aastat Eestis elanud koomiku Stewart Johnsoni etteastet.

MIS ON POSTIMEHE TREHVUNKS?

See on esiteks päriselu trehvamine (mitte virtuaalkontakt) teiste toredate ja arukate

inimestega, keda sa oma igapäevases tööelus ei pruugi kohata. Teiseks on ettekanded alati inspireerivad ja õhtusöögi ajal pärast tööpäeva just paraja pikkusega.