Postimehe Trehvunksi täispikk video: Jüri Luik, Tarmo Soomere ja Stewart Johnson

Eestis pole mitte kunagi jälgitud USA presidendivalimisi sellise ärevusega kui praegu – jäänud on loetud päevad (8.11). Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor, suursaadik Jüri Luik avas Postimehe Trehvunksil Washingtoni tegelikke otsustusmehhanisme ning rääkis põneva detailsusega, kuidas Eesti sai NATOsse ning kuidas vaatamata üldisele vastuseisule jõuti viisavabaduseni.

Donald Trump või Hillary Clinton?

Seekordsed Ameerika presidendivalimised on tähelepanuväärsed seetõttu, et on näidanud Ameerika valijate üldist rahulolematust Washingtoni poliitilise eliidiga.