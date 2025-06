1. müüt – Venemaa ründab Eestit. Nagu ka Bloombergi toodud analüüs osutab, ei huvita Venemaad absoluutselt, mida Eesti siin «klähvib või teeb». Seda oli näha juba aastaid tagasi, kui uuriti Vene infooperatsioonide mahtusid, kus selgus, et Venemaa on siiski eelkõige keskendunud võitlusele suurriikidega. Piltlikult öeldes tehakse kasvõi näiteks Saksamaa vastu 1000 inforünnakut, samal ajal kui Eestisse mahub umbes 2–3. Ka kõik võimalikud stsenaariumid, mis kirjeldavad võimalikku sõda Balti riikides, algavad pigem väljaspool Eestit. Sellel müüdil on süngem järeldus – kui Eesti peaks sattuma sõtta, siis juhtub see nii nagu I või II maailmasõja ajal Eesti tahtest sõltumata. Isegi kui Eesti oleks neutraalne nagu enne II maailmasõda, see meid ei päästaks, kui kusagil mujal maailmas meestel katused sõidavad.