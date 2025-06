Alates 2023. aastast on valitsus korduvalt murdnud omaenda lubadusi. Öeldi, et maksud ei tõuse. Tegelikkuses tõusevad käibemaks 20-lt 24 protsendile, kehtestati automaks, EMO visiiditasu kallines, trahvimäärasid korrigeeriti ülespoole. Ja see kõik toimub olukorras, kus elukallidus on niigi kriitiline ja paljud pered vaevlevad toimetulekuraskustes. Statistikaameti andmetel on viimase viie aasta jooksul suhtelise vaesuse määr Eestis tõusnud 2,9 protsendilt 2020. aastal 3,4 protsendini 2024. aastaks. See võib tunduda protsentuaalselt väike muutus, kuid tegelikkuses tähendab see tuhandeid inimesi. Trend on selge: inimeste toimetulek halveneb, elukallidus kasvab ja samal ajal maksukoormus suureneb. Kus on loogika?