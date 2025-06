Selleks, et avalikud käimlad oleksid inimesele tasuta, peab keegi selle eest maksma. Meie kõik kogume raha kokku, maksame makse. Iidsetest aegadest juba. Joosep korjas viljakasvatajatelt kümnendiku vaarao jaoks. Kui loodi Ameerika Ühendriigid, oli üks põhiküsimus, et parem oleks üldse mitte makse korjata, aga kui peab, siis raha kogumine olema õiglane, ühetaoline, « uniform ».

Makse kogutakse ikka rohkem ja rohkem. Ja siis jaotatakse kogutu laiali. Paraku on raha jagamine tasuta hüvede saamiseks peaaegu alati ebaõiglane. Ühtedel pole tarvis ja nad võib-olla isegi solvuvad, teised pole rahul, et nii vähe. Ja kui maksustamine on üsna avalik, siis jaotamine on tihti anonüümne, jääb tihti varjutatuks.