Mõni tund peale vaherahu jõustumist aga tulistati Iraanist uus ballistiline rakett Iisraeli suunal, millele Iisraeli kaitseministri teatel otsustati anda otsustav vastulöök. Iraan teatas ametlikult, et nemad ei ole seda raketti välja tulistanud.

Toimunu põhjal võib järeldada, et Iraan pakkus USA-le võimalust seda rünnakut ignoreerida. Tõenäoliselt loodeti, et USA president keskendub saavutatud vaherahu hoidmisele ning asub avaldama Iisraelile survet vasturünnakust loobumiseks. Kuigi USAs ilmus esialgu info, et president toetab Iisraeli vasturünnakut, ilmus varsti uus teade, kus USA president süüdistas nii Iraani kui Iisraeli vaherahu rikkumises. USA president kutsus Iisraeli üles oma vasturünnak peatama, ehk võttis Iraani pakutud võimaluse vastu.