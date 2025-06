Hea näide tugevast digiriigist Eesti.ee portaal, mis koondab üle 300 teenuse, alates sünni registreerimisest kuni toetuste taotlemiseni ning mis on toonud Eesti riigile e-riigi maine. Kuid kas sellised algatused peavad alati tulema riigilt? Lähenevate kohalike valimiste valguses on vaja küsida: miks ei võiks olla Tallinn teerajaja, luues linnaäpi, mis toob kogu linnaelu telefoni? Ühtne rakendus, kus kõik teenused on ühes kohas ja kättesaadavad ühe klõpsuga.