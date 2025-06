KARL-HENRI KÄÄMER Lõpukirjand on kunst, millel on mitu autorit

Valdkonnad, millest näiteid peab tooma, on vahel sellised, millega suur osa täiskasvanuist alatasa kokku ei puutu või peab kuidagi oma peas ülisubjektiivse defineerima – olgu need dokumentaalfilmid või tänapäeva ühiskond. Meenutan, et kirjandi kirjutajal pole kaasas korrektorit, toimetajat, retsensenti ega nõustajat, kui ta verivärske täiskasvanuna käsikirjas paberkandjale omi arusaamu tundmatule üritab selgitada.