Moskva kohtumiselt mitte ühtegi selgesõnalist tegevust Iraani toetuseks välja ei kuulutatud, aga kohtumise ajastus rünnakuga ei ole juhuslik ning on mõeldud eelkõige USA heidutamiseks. USA president kordas teadet, et USA rünnak hävitas kõik Iraanis rünnatud tuumaobjektid. Hiljem lisas Valge Maja pressiteenistus teate, et USA president otsustab rünnakule vastata, kui on vajalik. Seega jätab USA avatuks ka võimaluse, et otsest sõjalist vastust Iraanile ei korraldata, kuid tuletatakse meelde, et kui vastus tuleb, siis on see hävitav.