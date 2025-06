AGO RAUDSEPP Kuidas ma sõjamuuseumi Willysega Viimsisse jaanituld viisin

On esmaspäeva hommik kell 11:00 ja Pärnus algab võidupüha paraad. Vabariigi president Alar Karis süütab kõigi maakondade tõrvikud. Kell 16:00 jõuab Harju maakonna tuli Kuusallu, kus toimub Harju maakaitsepäeva paraad. Sealt liigub tuli edasi üle kogu Harjumaa.

Kell 17:00 jõuab Rävala malevkonna julgestusrühma ülem Marko Levo tulega Viimsisse. Me istume sõjamuuseumist laenatud Willysesse ja hakkame tuld Viimsi valla aukodanikele viima. Rooli läheb Sulev Lipp, mina tema kõrvale ja Marko tõrvikuga tahaistmele.

Esimesena on meie nimekirjas Siim Kallas. Me helistame viisakalt ette, et hakkasime sõitma, ja kui me kohale jõuame, on Siim ja Kristi Kallas meid juba õues ootamas.

Sulev Lipp keerab Willyse Siim Kallase maja hoovi. Foto: Ago Raudsepp

Siim Kallas näitab, kus on tõrvikud, mis tuleks põlema süüdata. Foto: Ago Raudsepp

Siim Kallas kostitab meid jääkülma viina ja heeringavõileibadega. Foto: Ago Raudsepp

Me süütame tõrvikud ja siis valab peremees pitsid viina täis ja ulatab meile. Me tõstame klaasid suu juurde, nuusutame, ja paneme siis lauale tagasi. Heeringavõileibadega me muidugi nii ei tee. Ei ole enam need ajad, ütleme, ja Kristi Kallas noogutab mõistvalt pead.

Järgmisena võtame suuna Leppneeme sadamale, kust väljub varsti praam Prangli saarele. Tee peal ütleb Sulev, et meie Willyse kilomeetrinäit on saanud täpselt 38 000. Ilmselt on autol täna üks tähtis sõit.

Leppneeme sadamasse viiva tee servad on tihedalt autosid täis pargitud. Me sõidame kai äärde ja meile tuleb vastu kapten, kellel on käes tuleviimiseks kasutatav tormilatern. Paraku selgub, et küünal on kuhugi kadunud.