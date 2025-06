Kuid et kontserdid ei ole ülemäära valjud teps mitte kuulajate nõudel, kinnitavad küsimustiku täitjate vastused selle kohta, kas nende arvates on heli kontsertidele ja kinodes liiga vali. Noortest arvas 69 protsenti, et kontsertidel on sageli heli liiga vali, kinoheli pidas liiga valjuks 52 protsenti uuritavaid. Küllap olete märganud sedagi, et kinos enne filmi algust mängitavate reklaamklippide heli on märksa valjem kui järgnev. Vestlustes helirežissööridega on selgunud, et suuremat valjust nõuavad reklaamitellijad – et ehk siis mõjub rohkem, paneb rohkem ostma! Eks samasugune pealesurutud ja väsitav vali muusika kostab mitmes kaubanduskeskuses (PM, 07.05.25 – Ene Kallas: «Kallid kaubamajade juhid – võib-olla tohiks paluda natuke inimlikkust»).

Nagu kinnitavad uuringud, on muusika kuulamisel esmaseks meeldivust mõjutavaks teguriks loomulikkus (fidelity). Liigne valjus vähendab meeldivust.

Probleem ei ole hoopiski mitte uus. Muusikakuulamisega seotud kuulmislanguse ja tinnituse riskigrupis on WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) hinnangul üle miljardi inimese vanuses 12–35 aastat. Seetõttu algatati 2015. aastal kampaania «Make Listening Safe» (muudame kuulamise ohutuks), sest mitmed uuringud kinnitavad, et pidev valju heliga keskkonnas viibimine põhjustab lisaks kuulmislangusele ka tähelepanuvõime vähenemist, vaimset väsimust ja ärevust.

Nagu kinnitavad uuringud, on muusika kuulamisel esmaseks meeldivust mõjutavaks teguriks loomulikkus (fidelity). Liigne valjus vähendab meeldivust. Sestap on mõistlik pakkuda kontserdiheli (nagu ka igasugust taustaheli kaubanduskeskustes jm) optimaalse valjusega. Mitmest Tallinna Ülikooli tehtud uurimisprojektist selgub siiski, et paljude kontsertide heli ongi liiga vali ja see selgus ka meie 9. klasside õpilaste uuringust. Seda tagasisidet oleme saanud ka kontserdikülastajatelt.

Helimehed ja esinejad, kas olete kuulnud mõne kontserdi järel kurtmist, et heli oli liiga vaikne? Arvatavasti mitte, sest muidu oleksid need kurtmised ka ajakirjandusse jõudnud. Küll on aga piisavalt nurinat, et saalist väljudes kõrvad kumisevad ja ajavad vilet. Niisiis, tõmmake heeblit* tagasi! Keskmiselt umbes kolm detsibelli, mõnes kohas vähem, mõnes kohas rohkem. Siis kõlab ka muusika kuulajatele saalis meeldivamalt.