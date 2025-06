Rahva usaldus on aga hinnaline vara, mis tuleb raskelt, aga kaob kergelt. Nii tuleb rahvale anda kindlus, et iga riigikaitse-euro, mida praegu on rohkem kui eales varem, kulutatakse otseselt Eesti julgeoleku parandamiseks.​

Olla liitlane tähendab, et Eesti on selgelt valinud poole. See tähendab, et meiegi ei jäta oma liitlasi nende hädas üksi. Eesti kaitseväelased on osalenud mitmekümnel sõjalisel operatsioonil Balkanil, Lähis-Idas, Aafrikas ja maailmameredel. Me oleme saatnud kiirelt oma politseimeeskonnad appi lätlastele, leedulastele, poolakatele, et võidelda migratsioonirünnakutega idapiiril. Ja kui Euroopal tekib vajadus kaitsta ühiselt julgeolekut oma maailmajaos, siis peaks meie jaoks olema iseenesestmõistetav selles osalemine.​