JÜRI TOOMEPUU USA ja Iisrael avasid võimaluste akna – hinnaks oht kogu maailma majapidamistele

USA pommirünnakud tabasid kolme Iraani tuumarajatist, sh üht kõige sügavamal paiknevat – Fordot –, mis asub mäe sees ligi 100 meetri sügavusel. See oli sõjaline ja luureline tipptase. Esialgsetel andmetel on Iraani tuumaprogrammi taristu tugevalt kahjustatud. Rünnak järgnes Iisraeli üheksa päeva kestnud löökidele, mille käigus tapeti Iisraeli sõnul 21 Iraani revolutsioonikaardi kõrgeimat komandöri 22st. Kui see paika peab – ja ekspertide sõnul see pole sugugi välistatud –, on tegemist süsteemse, läbimõeldud ja väga edukalt tehtud atentaatidega.