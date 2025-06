KALEV VILGATS Võnnu võit ajab selja sirgeks veel tänagi

Alates 1934. aastast on 23. juuni riiklik võidupüha (seistes vastu väiketähestumisele, võiks võidupüha olla Eesti mehe meele tunnustuseks suure algustähega)!

Paadunud pärnakana on mul hea meel, et pärast 1995., 2001. ja 2012. aastat võõrustab Eesti Vabariigi sünnilinn Pärnu neljandat korda võidupüha pealinnana selle ajaloolise sündmuse tähistamist.

Vaba mehe, kes on igal ajal valmis astuma välja oma riigi, rahva ja kodu kaitseks, tunnuseks on relv. Rahvast kartvad riigijuhid pole tema kätte kunagi relvi usaldanud.

Rõõmustav on võrrelda kas või nende nelja korra fotosid, mis tehtud Kaitseliidust ja tema tehnikast. Edasiminek 1995. aastaga võrreldes on vaieldamatu ning võidupüha sündmuste peakorraldajana on Eesti Kaitseliit aastatega omandanud kiiduväärt enesekindlust.

Kaitseliit kui üks riigi kaitsetahte kandjaid on kohalike malevate abil teinud tänuväärset tööd noorte huvi suurendamiseks riigikaitse vastu, kasvatanud elanikkonna kaitsetahet ning olnud selle juures üks peamisi eeskuju näitajaid.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees, lugupeetud kursusekaaslane, ajaloodoktor Meelis Maripuu ütles 17. juuni Postimehes, et 1940. aastal ei kartnud venelased Eesti kaitseväge. Kui Laidoner ütleb, et vastu ei hakata, siis ei hakata. Kümnete tuhandete kaitseliitlastega oli teisiti, meestel relvad kodus, neid ei saanud usaldada.

Laiapindse riigikaitse olulise komponendina peab Kaitseliit suutma teha igale agressorile nii palju haiget, et see neaks päeva, mil tekkis mõte astuda Eesti pinnale. Õppustel on Kaitseliit suutnud luua olukorra, kus vaenlane ei või kahtluseta mööduda ühestki puust, põõsast, kraavist või samblatutist, sest tal pole kindlust, et sealt tulistama ei hakata. Kaitseliidul on rohkem okkaid, kui sai hüva nõuande eest alasti siilipoiss Kalevipoja okkalise vammuse tükist, mis talle kehakatteks anti. Ja iga okas on surmav.