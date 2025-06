USA on teatanud ka, et ei kavatse rünnakuid jätkata ega ole eesmärgiks seadnud Iraani riigikorda muuta. Selge on aga see, et Lähis-Idas ja mujal maailmas üle 45 aasta terrorit, hirmu ja segadust külvanud riigikord on tõsiselt kõikuma löönud. See on ainult hea.

Just Iraan varustab Venemaad Shahed-droonidega, mis tapavad ukrainlasi ja Iraani abiga suudavad venelased nüüd ka ise uusi sarnaseid droone toota. Seega Iraan toetab otseselt relvastuse tarnimisega Ukraina sõda. Meil ei saa olla Iraani puhul kaksipidi mõtlemist, kes on hea, kes kurja poolel – Iraan toetab aktiivselt Venemaa sõda Euroopas.

Iraan on diktatuuririik, mis surub alla omaenda kodanikke ja eriti naisi, surudes neid elama elu, mida nad ise ei taha. Just noored naised on ajatollade režiimile mitu korda vastu hakanud ja neid on selle eest jõhkralt karistatud vangla, piinamise ja surmanuhtlusega.

Iraan võib ju väita, et nende tuumaprogramm on rahuotstarbeline, aga millegipärast nad ei taha teha kokkuleppeid ühiselt araabia maadega rahumeelse tuumamaterjali hangeteks, vaid tingimata tahavad seda ise ja salaja teha.

Iraan on pidevalt toetanud erinevaid Lähis-Ida terroristlikke rühmitusi, külvanud segadust naaberriigis Iraanis, abistanud Assadi režiimi Süürias, andnud raha, nõu ja relvi huthidele Jeemenis, Hezbollah’le Liibanonis ja Hamasile Gazas, mis ründas julmalt Iisraeli ja tappis süütuid inimesi 7. oktoobri rünnakus.

Iraanil ei tohi olla tuumapommi, mida nad aktiivselt üritavad saada. Iraan võib ju väita, et nende tuumaprogramm on rahuotstarbeline, aga millegipärast nad ei taha teha kokkuleppeid ühiselt araabia maadega rahumeelse tuumamaterjali hangeteks, vaid tingimata tahavad seda ise ja salaja teha. Iraan on riik, mis on kuulutanud oma eesmärgiks Iisraeli hävitamise ja kui selline režiim saaks endale tuumapommi, tooks see kaasa ettearvamatud tagajärjed Lähis-Idas ja kaugemalgi.

Pealegi sõidab Iraani välisminister Abbas Araghchi Venemaale, et esmaspäeval kohtuda Putiniga ja nuruda abi, sest neil olevat strateegiline partnerlus. Seegi on selge märk, kellega tegu – kahe verise režiimiga.