Iraani režiim pole suuteline kaitsma oma infrastruktuuri, tuumarajatisi ega ka oma tippjuhte.

Iisraeli võimud arvavad, et Khamenei füüsiline kõrvaldamine lõpetab konflikti Iraani ja Iisraeli vahel. Teatud iva selles on, kuid selline lähenemine tundub veidi naiivne. Iraani valitsemissüsteem on kompleksne ja lõrgeima juhi surmaga see vaevalt kokku kukub. Samas Iisraeli rünnak Iraani baasidele, tuumarajatistele jne näitas, et Iraani režiim pole suuteline kaitsma oma infrastruktuuri, tuumarajatisi ega ka oma tippjuhte. See paljastas Iraani haavatavuse ja kaitsesüsteemi nõrkuse.

Millised stsenaariumid on võimalikud?

Juhul kui Iisraeli-Iraani ja nüüd ka USA-Iraani sõda jätkub ning Iisrael väljub sõjast võidukana, mis on tõenäoline, paljuski ka seetõttu, et konflikti astus äsja Iisraeli poolel USA, rünnates olulisi tuumarajatisi Iraanis. USA sisenes sõjalisse konflikti 21. juuni õhtul Washingtoni aja järgi (22. juuni varahommikul Euroopa aja järgi) tabades Iraani kolme suurimat tuumarajatist: Natanzis, Fordowis ning Isfahanis. Infot Iraani rajatistele tekitatud kahju ulatuse kohta on siiski veel vähe. Iraani allikad väidavad, et neil oli aega uraani evakueerimiseks ja tuumaprogramm jätkub, kuid see on suure tõenäosusega puhas bluff, kuna Iraani valitsus on varemgi lausvaledega silma paistnud.