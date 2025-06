Iisrael on Gaza sõda võitmas, kuid propagandasõjas on selges kaotusseisus. Lääne meedia on tulvil südantlõhestavaid pilte ja lugusid hukkunud Palestiina tsiviilisikutest, sh lastest, ning enamikus lääneriikides korraldatakse puna- ja vikerkaarelippude all ägedaid meeleavaldusi Iisraeli ja selle poolt ellu viidava «genotsiidi» vastu Gazas. Millegipärast ei edastata samal ajal Iisraeli seisukohti ega argumente toimuva suhtes, ei avata ausalt toimuva tagamaid ega näidata nende traagiliselt hukkunud tsiviilelanikke ja lapsi.

Meenutagem, et Palestiina riiki ega rahvust ei ole olemas. On Palestiina piirkonnas elavad etnilised araablased, kellest suur osa on sissesõitnud. On terroriorganisatsiooni Hamas kontrolli ja valitsemise all olev territoorium. Niinimetatud kahe riigi lahenduse, Iisraeli ja Palestiina rahumeelse kõrvuti eksisteerimise, mida neile Iisrael korduvalt on pakkunud, on nad siiani ise alati tagasi lükanud. Hamasi harta eitab nii Israeli riigi kui inimeste õigust eksisteerida. Kui küsisin Palestiina ministrilt, milline on nende suhe Hamasiga, siis vastust ma ei saanud. Naiivne olekski arvata, et nad on midagi eraldiseisvat. Kes seal ÜRO laua taga siis ikkagi istuks?