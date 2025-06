Iraani tuumaagentuur teatas koheselt rünnaku järgselt, et nende «rahvusliku tööstuse» arengut ei peata miski. Samuti kuulutas Iraani välisministeerium, et neil on «õigus kogu jõuga vastu seista USA sõjalisele agressioonile». Retoorika on karm, kuid ei välista ka võimalust, et Iraan otsib tagasiteed diplomaatilisele rajale – kuigi palju nõrgemas positsioonis.

Kuid praegu, vahetult rünnaku järel, ei paista Iraanil olevat vähimatki huvi läbirääkimisteks. USA kodanikud ja sõjaväelased Lähis-Idas on Iraani riigitelevisiooni kommentaatori sõnul «legitiimsed sihtmärgid». Analüütik Karim Sadjadpour Carnegie mõttekojast nentis, et Trumpi üleskutse rahule kõlab pigem lootusrikkalt kui realistlikult: «See avab pigem uue peatüki kui lõpetab senise.»

Mõned eksperdid hoiatavad, et kui Iraan ründab USA-d või annab märku uue tuumarelva arendamisest, võib Trump olla sunnitud liikuma režiimi vahetuse kursile – eesmärgile, millest tema administratsioon on seni avalikult distantseerunud. Kuid ajaloos on sarnased ambitsioonid sageli osutunud hukatuslikeks. «Tuleb olla väga ettevaatlik hiilivate missioonidega,» ütles Laura Blumenfeld Johns Hopkinsi ülikoolist. «Lähis-Ida liivad on täis Ameerika ebaõnnestunud moraalsete kampaaniate jäänuseid.»

Samas on ka Iraani enda jaoks palju kaalul. Kui Iraan sulgeb Hormuzi väina, võib see tõsta naftahinda, tõugata USA inflatsioonilainesse ja destabiliseerida globaalseid turge – kuid see kahjustaks ka Hiinat, Iraani väheseid strateegilisi liitlasi.