RAINER SAKS USA rünnak Iraanile on alles algus...

Statistikat rünnaku kohta on ilmunud palju ja see hakkab alles täpsustuma. Esialgu ei ole veel ilmunud kindlaid andmeid rünnaku tagajärgede kohta. Võib eeldada, et mingeid erilisi võimalusi tuumarelva loomisega jätkata Iraanil lähiaastatel ei ole ning arvatavasti ka lähema kümne aasta jooksul. USA presidendi retoorika oli enne rünnakut väga kõhklev ja emotsionaalselt kõikuv. Võib arvata, et Hiina RV ja Venemaa jaoks on USA president nüüd taastanud oma ettearvamatuse kuvandi, mis tal tekkis esimese ametiaja jooksul. Aga USA rünnakuga ei ole Iraani teema ammendunud, vaid alles algab.

Näis, kas Iraan kasutab võimalust peale Iisraeli ründamist mitte enam rünnata USA postisoone.

Võib eeldada, et USA ja ehk ka Iisrael peavad rünnakutes väikese pausi, et pakkuda Iraanile võimaluse mitte vastu rünnata. USA ähvardus, et Iraani vasturünnaku korral rünnatakse juba Iraani kogu režiimi, omab nüüd tõsist tähendust. Iraan tegi ära trafaretsed ähvardused ja lubas tuumaprogrammiga jätkata. Iraan tulistas välja mõned raketid Iisraeli suunal ning Iisrael oli sellega juba eelnevalt arvetanud ning hoiatanud oma elanikke. Näis, kas Iraan kasutab võimalust peale Iisraeli ründamist mitte enam rünnata USA postisoone.