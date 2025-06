RIVO MEIMER Reservväelane on kaitsevõime vankumatu nurgakivi

Meestel ja naistel, kes on andnud vande kaitsta oma riiki. Nad on reservväelased, tuhanded, kes elavad meie seas täiesti tavalist elu, kuid on vajadusel kohe valmis astuma Eesti riigi ja meie kõigi kaitsele. Reservväelased, olete meie riigikaitse põhijõud ja olete seda uskumatult hästi!

Äsja avaldatud Kantar Emori avaliku arvamuse uuring (2025)¹ kinnitas, et 82 protsenti Eesti elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik Eestit ründaks. See ei ole lihtsalt statistika, see on usaldus teie, reservväelaste vastu. See on ühtlasi väga kõrge ühiskondlik toetus, millele teie panus annab sisulise tähenduse. Sama uuringu tulemused näitavad, et eestlaste kaitsetahe ning ühiskonna usaldus kaitseväe kui organisatsiooni vastu on üks kõrgemaid.

Edukas sõjategevus nõuab kõrget professionaalsust, kiiret kohanemisvõimet, paindlikkust ning distsiplineeritust. Mul on hea meel tõdeda, et reservväelased suhtuvad oma rolli väga tõsiselt – õppustel ja õppekogunemistel on näha teotahtelisust, motiveeritust ja initsiatiivikust. Seega pühendame aega mõtestatud tegevustele, oleme efektiivsed ja eesmärgipärased.

Samas on mõistetavad ka mured, mis raskendavad riigikaitsesse panustamist. Töö, pere ja rahaline surve, need on kaalukad põhjused, miks mõni õppekogunemine või õppus võib tunduda koormav. Oleme eelpool mainitud kitsaskohtade leevendamiseks teinud mitmeid samme õiges suunas – äsja tõsteti reservväelaste õppekogunemisel osalemise aja eest makstavat toetust ning üha enam ettevõtteid on valmis reservväelastele hüvitama õppekogunemiste ajal saamata jäänud töötasu.

Erioperatsioonide väejuhatuse kogemus, meie enda ajateenijate, reservväelaste ja küttidega, on näidanud, milleks on motiveeritud ning väga hästi välja õpetatud isikkooseis võimeline. Tõenäoliselt on kütiks saamine ja kütina teenimine üks nõudlikumaid ja suurimat pingutust nõudvamaid mooduseid aja- ning reservteenistuseks Eestis. Sellele vaatamata mõistavad kütid, et pingutus ning raskused on mõtestatud. See on väljaõpe, mis tugevdab neid indiviidina aga ühtlasi ka meeskonnana. See on tugev vundament edasiseks eluks ja reservteenistuseks.