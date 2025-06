Venemaa suutmatus

Peterburi majandusfoorumil esinedes kõneles Venemaa president, et Ukraina väed on Kurski oblasti territooriumilt väljaaetud ja Vene üksused loovad hetkel Sumõ oblastis puhvertsooni. Sumõ linna vallutamise ülesannet ei ole Vene üksustele antud, kuid seda Venemaa president ka ei välista. Sisuliselt ütles Putin, et hetkel ei ole Vene armeel jõudu Sumõ linna vallutamiseks. Venemaa president ei survesta armeed avalikes esinemistes ning ei sea neile tähtaegu sõjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Putin improviseeris ka Ukraina teemadel laiemalt. Tema hinnangul ei ole vaja Ukraina kapituleerumist, vaid lihtsalt maastikul kujunenud reaalsuse tunnustamist. Venemaa president kordas oma jutustust, et venelased ja ukrainlased on üks rahvas ning see lõhuti kunstliku riigipöördega (2014. aastal) ja tegelikult kuulub kogu Ukraina Venemaale. Ehk kordas lühidalt oma narratiivi.

Oluline on, et Venemaa juhid on sisuliselt kõigil rahvusvahelistel tasanditel nüüdseks täiesti otsekõnes esitanud territoriaalseid nõudmisi Ukrainale ja enamasti sellele peale Ukraina vastuavalduste pidevalt ei reageerita. Eriti oluline on Venemaa jaoks jätta mulje, et USA on aktsepteerinud Venemaa vallutussõda kui reaalsust. Huvitav oli ka Venemaa presidendi mõtteavaldus, et Venemaa ja Hiina RV tegelevad uue maailmakorra kehtestamisega ehk Venemaa president sidus ka Hiina RV agressiooniga Ukraina vastu.