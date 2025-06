NÄDALA NÄGU Teistmoodi jalgpallimaa – kas Euroopa kõige ebanormaalsem?

Kui seejärel 30 valdkonna lõikes need keskmisest erinemised kokku liita, peaks selguma Euroopa kõige ebanormaalsem jalgpalliriik ehk see, kelle meetodid erinevad keskmisest kõige rohkem. Eesti šansid see üdini teoreetiline ja võib-olla ka täiesti mõttetu võistlus kinni panna oleksid arvestatavad.

Eesti jalgpallil ongi kombeks teha asju teisiti. Nii võrreldes teiste Eesti spordialadega kui ka Euroopa jalgpalliriikidega. Kas see on olnud Eesti jalgpalli jaoks õige või vale valik, sõltub väga palju sellest, kas tegu on «klaas on pooltäis» või «klaas on pooltühi» inimesega.