JUHTKIRI Võidupüha sümboolne tähendus

Toona, 1919. aastal olnuks keeruline uskuda, et sakslastest saavad meie liitlased ja partnerid. 20. sajand nägi Saksamaa muutumist, seda küll kahe maailmasõja hinnaga, kuid tulemuseks on rahumeelne ja demokraatlik Saksamaa. Seevastu Venemaa olemus on jäänud paraku samaks – idanaabri tung kontrollida oma naabreid on viinud agressioonini Ukrainas ja ähvardusteni teiste naaberriikide aadressil. Ning on vähe lootust, et Venemaa muutub nagu Saksamaa. Kuid Saksamaa muutumine demokraatlikuks tähendab ka, et võidupüha kuulub vaid ajalukku – ei kuule me Berliinist etteheiteid selle püha tähistamise üle. Seda erinevalt Moskvast, kes teab meist paremini, milline peab Eesti ajalugu olema.