Ei ole võimalik lõpuni usaldada ei USA ega Iisraeli allikaid. Mitte ilmtingimata selle tõttu, et keegi sihilikult valetab, vaid sellepärast, et liiga on palju kuulujutte, oletamist ja lugusid, mis toetuvad anonüümsetele «administratsioonile lähedal seisvatele allikatele». Ja kindlasti ka spinnitakse. Vähemalt USA-Iisraeli suhete ajalugu näitab, et vajadusel spinnitakse ja lekitatakse infot ka teineteise kohta. Rääkimata vastastest.



Näiteks on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu viimastel päevadel mitu korda viidanud režiimi väljavahetamise võimalikkusele Iraanis. Aga kas Netanyahu tõesti seda usub? Ta on olemuslikult väga ettevaatlik ega ole «suurte visioonide»​ poliitik. Ka ajalooliselt on Iisrael režiimivahetuse suhtes olnud erakordselt skeptiline. Nende enda ainus tõsisem katse kujundada vastaste sisepoliitikat – Liibanonis 1980. aastail – lõppes fiaskoga. Selle taustal võiks arvata, et Netanyahu jutt on pigem osa psühholoogilisest sõjast Iraani liidrite survestamisel.



Aga teisalt, võibolla ongi tekkinud võidujoovastus ja selle käigus muutuvad eesmärgid üha suuremaks. Pealegi, erinevalt araabia maadest, kus Iisrael näeb pigem valikuid halva ja vähem halva vahel, usutakse Iraani kohta, et sealne ühiskond on loomu poolest vähem antisemiitlik ja seal on päriselt võimalik valitsus, mis suhtuks Iisraeli sõbralikult.



Teheran kuulas liiga palju Tucker Carlsoni antisemiitlikku loba, aga nagu Duran ütleb: Trump a) ei taha tuumapommidega Iraani, kuid b) on ettevaatlik ja tahtis anda Iraanile diplomaatilise võimaluse.