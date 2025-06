Enamik aruteludest keerleb selle ümber, kas riik tohib tehisaru abil hakata kõigi inimeste kohta profiile looma, kasutades selleks ühte kohta kokku veetud andmeid töö, eraelu, rahvuse ja isegi poliitiliste eelistuste kohta. Just teadmatus – inimene ise ei tea, mis tema kohta kogutud või järeldatud on – tekitab paljudes ärevust.

Paljude jaoks pole see pelgalt privaatsuse küsimus, vaid laiem võimu ja kontrolli teema. Sotsiaalmeedias arutletakse, miks üldse on vaja sellist andmemassi ühte kohta koondada ja kes lõpuks kontrollib, kuidas ning milleks seda kasutatakse. Mure on suur ka tempo pärast – alles algas arutelu, juba on seadus hääletusel ja selgitusi napib.

Eriti teravalt käib jutust läbi küsimus andmete turvalisusest. Mitte keegi ei tundu päriselt uskuvat, et nii mahukat ja tundlikku andmehulka suudetakse tulevikus kaitsta. Aruteludes tuuakse esile, et tehnoloogia, sh kvantarvutite ja AI kiire areng, muudab ka seni «turvaliseks» peetud süsteemid peagi haavatavaks. Tuntakse muret, et loodav andmebaas võib tulevikus avada ukse nende andmete sattumiseks võõrastesse kätesse ja huvidesse.

Leidub ka neid, kes usuvad, et selline tehnoloogiline hüpe tuleb kasuks. Samas, isegi need hääled rõhutavad vajadust ausa debati, järelevalve ja selgete reeglite järele

«Kui kõik on ühes kohas, piisab ühest nõrkusest ja kõigi inimeste kohta võib lekkida kogu nende elu puudutav info,» võtab üks arvamus sotsiaalmeedias selle hirmu kokku. Samuti spekuleeritakse, kas me ei ela juba digieksperimendis, kus eraelu kaitse on järjest rohkem illusioon.

Leidub ka neid, kes usuvad, et selline tehnoloogiline hüpe võib aidata kuritegevust paremini avastada ning tuua riigile efektiivsust juurde. Samas, isegi need hääled rõhutavad vajadust ausa debati, järelevalve ja selgete reeglite järele – muidu on oht, et riigi käes on liiga palju infot liiga väheste piduritega.