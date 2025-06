Kaarel Jänes Elektritaristu tahab nutikaid hankeid, mitte rohkem riigitöötajaid

Võrgufirma valitud isetegemise suund tähendab, et lisaks enam kui saja inimese palgakuludele ja neile töökohal vajalikele tugiteenustele ning arendustegevustele tuleb soetada ka kulukat eritehnikat. Praegune praktika näitab, et juba värvatud elektrikuid ja hangitud rasketehnikat pole aga efektiivselt tööle saadud. Uued ressursid seisavad jõude, kuid sajad tuhanded, kui mitte juba miljonid eurod on muudatusteks kulutatud. Samuti on selgunud, et praktikas vajatakse ikkagi erasektorit tegevustes, millega just värvatud ressursi abil peaks nüüd võrguettevõte ise hakkama saama.

Kuidas toimivad võrguettevõtted riikides, kus vabaturumajanduse kogemus on pikem? Soomes haldavad Elektrileviga võrreldava suurusega võrke näiteks võrguettevõtted Caruna ja Elenia. Neil on Elektrilevist kordades vähem töötajaid, kuid toimib tõhus mudel: mõnisada spetsialisti juhivad võrku, samas kui kõik remont- ja ehitustööd hangitakse turult. On igati põhjust põhjanaabritelt õppida – eriti arvestades, et neil on elektrikatkestuse keskmine kestus tarbimiskoha kohta mitu korda väiksem. Carunal ja Elenial on see alla 90 minuti aastas – nagu näeb ette ka Eesti energiamajanduse arengukava eesmärk 2035. aastaks –, Elektrilevil aga püsinud ainuüksi rikete tõttu viimase kümne aasta jooksul keskmiselt 200 minuti juures.