Toomas Rõõm Kuhu on jõutud kvantarvutitega?

Juba 2017. aastal demonstreeris Microsofti rahastatud uurimislabor Delfti Tehnoloogia Instituudis, et teatud metallist nanotraati saab kasutada kvantarvuti bitina. Selle valmistamiseks sobib olemasolev kiibitehnoloogia. Seega on Microsofti kvantarvuti skaleeritav. Kui tavaarvutis liiguvad elektronid ja footonkvantarvutis valgusosakesed, siis Microsoft kasutab elektronidega sarnaseid Majorana osakesi, mis tekivad pool- ja ülijuhi kokkupuutepinnal. Panused on just neil osakestel, sest need peaksid tagama vigadeta kvantoperatisoonid. Tegelikult on Microsoft aga keerulises olukorras. Kaugel sellest, et nende kvantkiip oleks üldse mõne arvutustehte teinud – on ka teadlasi, kes ei usu, et Microsoftil on õnnestunud Majorana osakesi tekitada. Microsoft Azure Quantum püüab Nature artiklis tõestada, et neil siiski on olemas üks element, millest panna kokku skaleeritav Majorana osakestega kvantarvuti. Eks aeg näitab, kas panustamine neile osakestele oli õige otsus.