RAINER SAKS Putini droonid ohus? Saatke Venemaa päästele 25 000 põhjakorealast

Iraani droonide tootmise osas on varasemalt teatatud Venemaa ja Põhja-Korea vahelisest kokkuleppest rajada uus tootmisvõimsus Põhja-Koreasse. Seoses Vene endise kaitseministri Sergei Šoigu visiidiga Põhja-Koreasse levis eile Vene allikate kaudu info, et Venemaa kavatseb tuua 25 000 töölist Tatarstani (Jelabuga asulasse), et kasutada neid Iraani droonide tootmises. Ei ole tõenäoline, et Venemaa suudaks sellises koguses võõrtöölisi droonide tootmisesse kaasata. Tegemist on pigem infooperatsiooniga, et võimendada Vene armee korraldatud õhurünnakuid ja veenda ajakirjandust Venemaa võimes jätkata pikaajalist sõjategevust jne. Ei ole muidugi välistatud, et mõned väiksemad grupid korealasi sinna kohale ka tuuakse.​