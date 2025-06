AJALUGU Kuidas vaesele ja harimatule tüdrukule ilmus Jumalaema

Pühamu uusim kirik on 1988. aastal valminud Püha Bernadette’i kirik. Pühamus on ka Püha Bernadette’i muuseum. Lourdes’i kesklinnas saavad palverändurid külastada maja, kus Bernadette sündis.

Igal aastal külastab Lourdes’i ligi viis miljonit palverändurit üle kogu maailma, et palvetada ja juua imelist vett, uskudes, et nad saavad Jumalalt keha ja vaimu tervenemise.

Palverännakult Lourdes’i oodatakse tervenemist ja jumala kaitset

Thea Karin Foto: arhiiv

Thea Karin, ajakirjanik:​

​Igal aastal mai alguses toimub Lourdes´is Malta ordu ülemaailmne kokkutulek ja palverännak, millest teist aastat järjest võttis osa ka Eesti delegatsioon, seekord 30 osalejaga. Koos palveränduritega üle kogu maailma kõlavad siin palved eri keeltes ja Lourdes’i Ave Maria laul, millega palverändurid oma usku kinnitavad.

Kõige tuntum ja kindlasti kõige kaunim on küünlavalgusprotsessioon, mis on toimunud siin alates 1872. aastast. Aeglaselt pimeneva õhtutaeva taustal viiakse palvus läbi iga päev algusega kell üheksa, aprillist oktoobri lõpuni. Igal õhtul kogunevad tuhanded palverändurid, et kõndida ja laulda, ilmutuste koopast kuni roosipärja basiilika esplanaadini.

Protsessiooni eesotsas kannavad palverändurid Neitsi Maarja kuju, mis valgustatuna helendab protsessiooni keskel. Sellele järgnevad osalejad, kes kõnnivad gruppidena oma palverännaku vimplite ja lippude taga. Haiged palverändurid nende seas, et protsessiooni lõppedes koguneda basiilika esisele väljakule, kus järgneb palverändurite, eelkõige haigete õnnistamine, kes koondatakse ratastoolides esiridadesse. Millise osavuse ja kiirusega vabatahtlikud abilised ratastoolid üksteise kõrvale ridadesse seavad, näen järgmise õhtu protsessioonil ka ise väljakul seistes.

Sealt läheb enamik osalejatest groti juurde, et lasta kraanidest väikestesse pudelitesse või kanistritesse püha vett. Maksimaalselt voolab allikast vett 40 liitrit minutis, mis kogutakse tsisterni ja väljastatakse pühamu lähedal asuva kraanidesüsteemi kaudu. Paljude usklike jaoks tähendab allikast voolava vee joomine sümboolselt end jumala kaitse alla andmist. Paljude jaoks aga ka lootust tervenemisele ja väidetavalt on 160 aasta jooksul toimunud 30 000 tervenemist, millest 6000 on dokumenteeritud – teave muuseumist, mille stendidelt loen, et katoliku kirik on liigitanud Lourdes’i mariaanlikus palverännakupaigas toimunud 71 tervenemist meditsiiniliselt seletamatuks ja imeliseks; seni viimane tervenemine toimus 2018. aasta veebruaris.

Pühale veele on pandud palju lootust – 350 000 inimest astub aastas protseduuride jaoks ette nähtud vannikabiinidesse. Vett ei soojendata ja see on umbes 12 °C. Kümblus kestab umbes minuti, vesi on pidevalt ringluses ja seda puhastatakse kiiritamise teel, siiski oli see veidi ehmatav, kui külm ja märg vannilina abistajate käte vahelt keerdus mu palja keha ümber. Läbi vihmakardina paistavad kabiinide juurest paviljonid, milles põlevad päeval ja öösel annetatud küünlad, nendest suurim kaalub 70 kilo ning selle saab soetada 500 euro eest.

Palveränduritel on võimalus tutvuda giidi saatel Bernadette`i kodumaja ja muuseumiga. Muljetavaldav on Püha Pius X basiilika, mitteametlikult tuntud kui maa-alune basiilika, kus toimuvad rahvarohkeimad missad, mahutades ligi 25 000 inimest.

Kõigile, kes esimest korda palverännakul osalesid, jagati abiliste ja palverändurite medalid üritusel, kus osalesid tavapärastele Euroopa ja Põhja-Ameerika delegatsioonidele esindajad Ladina-Ameerikast, Aasiast, Austraaliast ja Uus-Meremaalt, kokku 43 riigist. Kui anti üle medalid Palestiina ja Ukraina delegatsioonidele, tõusis saal aplodeerides püsti.

Järgmisel päeval tegime ühiselt läbi ristitee, mis meenutab Kristuse ristilöömise sündmusi ning mille käigus mõeldakse läbi kõik ristilöömise inimlikud küljed, kannatus ja valu. Suvise päikese all kulges kivine rada üles-alla ning abistajad lükkasid ratastoolis palverändureid järskudest nõlvadest üles. Vabatahtlikud abistajad tunnistasid, et pisarad tulid silma, kui nad nägid abivajajate tänu ning mõistmist, et neist tõeliselt hoolitakse. Eriti selgeks saab sellel palverännakul, kui väga vajame oma ühiskonda just sellist hoolivust üksteise vastu, mis siin on loomulik argipäeva osa. See palverännak on nagu suur hoolimise ja vastastikuse abistamise kool.

Kõikidel päevadel torkasid üle linna silma Malta ordu vormides inimesed, kes nägid oma must-valge-punastes vormides väga pidulikud välja – meile sai osaks linlaste ja turistide tunnustav suhtumine, kes meid keeltes austavalt tervitasid. Meie hotelli toreda omanikuga vesteldes sain teada, et novembris sulgeb ta, nagu ka teised arvukad linna hotellid, oma uksed, imelise Lourdes´i õhkkonna asemele saabub teistlaadi vaikus ja rahu – siis lähevad kõik mägedesse suusatama.