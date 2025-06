Iisrael alustas rünnakuid Iraani vastu täiesti oma doktriini kohaselt. Nimelt näeb see ette ennetavat rünnakut, kui sõda on möödapääsmatu. Ja praeguseks on selge, et sõja jätkumine on möödapääsmatu. Juudiriigil ei ole teist valikut, kui sõdida nii pikalt, et Iraan ei suudaks enam vastu lüüa. Näib, et peatselt enam ei suudagi.